В США военный вертолет «припарковался» у бара

Стало известно об инциденте, который произошел в американском штате Миссури, в городе Фестус. Сообщается, что тяжелый военно-транспортный вертолет Boeing CH-47 Chinook был вынужден совершить экстренную посадку. Примечательно, что вертолет приземлился на парковке бара.

Очевидцы говорят, что все случилось днем, около двух часов. Как позже выяснилось, пилот посадил машину, так как были неблагоприятные условия для дальнейшего полета. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Чуть позже в военном ведомстве дали разъяснение. Так, четыре военных вертолета направлялась из Калифорнии в Коннектикут. Однако во время перелета начался сильный ураган и ливень. Поэтому потребовалось прервать полет.