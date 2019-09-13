В США военную помощь Украине назвали национальным интересом

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США заявили о «железной поддержке», которая оказывается и будет оказываться Украине. Там отметили, что Вашингтон рассматривает военную поддержку Киеву как важный национальный интерес.

Reuters

«Поддержка Соединёнными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины остаётся железной, и США рассматривают поддержку Украины посредством военной помощи как важный национальный интерес», — заявили в американском посольстве в Киеве. Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть военную помощь Киеву. При этом сенаторы США призвали Белый дом сохранить военную помощь Украине. 12 сентября комитет сената США по расходам одобрил выделение $250 млн Украине на поддержку вооружённых сил страны.

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