В США уволили монтажёра за "облизывание" губ Трампа - видео

Монтажёр американского телеканала был уволен за искажение видео с президентом США Дональдом Трампом. Запись была отредактирована таким образом, будто Трамп несколько секунд кряду облизывает губы.

В США уволили монтажёра за то, что он "поразвлекался" с видеозаписью выступления американского президента Дональда Трампа. Он зациклил момент, когда глава государства облизывает губы, и выдал фрагмент в эфир.

На YouTube был выложен ролик, в котором сравнивается оригинальная запись речи Трампа и изменённая монтажёром. Видно, что в самом конце изменённое видео смонтировано таким образом, будто бы президент несколько секунд кряду облизывает губы. Также монтажёр слегка исказил форму лица президента и придал оттенку его кожи более оранжевый цвет.

Как только история вскрылась, канал Q13 принёс извинения и уволил зарвавшегося монтажёра. Представители телеканала заявили, что произошедшее является виной отдельно взятого сотрудника и Q13 очень сожалеет о случившемся.