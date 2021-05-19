В США увидели "миротворца" в израильско-палестинском конфликте

США отговорили Израиль от наземной военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

Штатам удалось отговорить Израиль проводить наземную операцию в секторе Газа. Так пишет газета Politico, ссылаясь на источники в вашингтонской администрации.

Газета сообщает, что Израиль удалось отговорить на последнем этапе, когда войска почти были стянуты. Избежать ухудшения ситуации удалось благодаря американцам.

Вашингтонская администрация надеется, что конфликт между израильтянами и палестинцами скоро завершится. Американским должностным лицам удалось лично призвать премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его помощников завершить военную операцию против палестинских радикалов.

США выбрали опосредованный способ влияния на Израиль, избегая прямого давления с помощью Совбеза ООН и публичных призывов прекратить военные действия.

Но всё же ситуация по-прежнему непредсказуема, и это не гарантирует того, что одна из сторон пойдёт на компромисс и усилия США не потерпят неудачу.

Соединённые Штаты также планируют отправить гуманитарную помощь в сектор Газа.

Politico сообщает, что есть вероятность, что конфликт завершится поэтапно.