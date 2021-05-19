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В США увидели "миротворца" в израильско-палестинском конфликте
19 мая 2021, 10:05 • 39 • Политика
США отговорили Израиль от наземной военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.
Штатам удалось отговорить Израиль проводить наземную операцию в секторе Газа. Так пишет газета Politico, ссылаясь на источники в вашингтонской администрации.
Газета сообщает, что Израиль удалось отговорить на последнем этапе, когда войска почти были стянуты. Избежать ухудшения ситуации удалось благодаря американцам.
Вашингтонская администрация надеется, что конфликт между израильтянами и палестинцами скоро завершится. Американским должностным лицам удалось лично призвать премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его помощников завершить военную операцию против палестинских радикалов.
США выбрали опосредованный способ влияния на Израиль, избегая прямого давления с помощью Совбеза ООН и публичных призывов прекратить военные действия.
Но всё же ситуация по-прежнему непредсказуема, и это не гарантирует того, что одна из сторон пойдёт на компромисс и усилия США не потерпят неудачу.
Соединённые Штаты также планируют отправить гуманитарную помощь в сектор Газа.
Politico сообщает, что есть вероятность, что конфликт завершится поэтапно.
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