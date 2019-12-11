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В США утвердили оборонный бюджет на 2020 год: Ракеты средней и меньшей дальности теперь под запретом

11 декабря 2019, 10:54  •  146 • В мире
В Штатах одобрили бюджет на оборонку на следующий год. Как передает ТАСС, теперь запрещены приобретение и развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Конгресс хочет, чтобы этим ракетам "искали альтернативу". До этого Трамп сделал реверанс в сторону России и заявил, что сначала Америка будет заключать ядерный договор с нашей страной, а потом со всеми остальными.
Конгресс США утвердил оборонный бюджет на 2020 год. Под запретом теперь покупка и размещение новых ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. США предстоит искать им альтернативу.
"Относительно договоров по контролю над вооружениями требуется уведомление Конгресса и период 120-дневного ожидания до [непосредственного] предоставления уведомления о любых намерениях по выходу из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и Договора по открытому небу, включая консультации с союзниками до выхода из Договора по открытому небу", - цитирует документ ТАСС.
До этого Трамп сделал реверанс в сторону России и заявил, что сначала Америка будет заключать ядерный договор с нашей страной, а потом вести переговоры со всеми остальными. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян высказывал свои сомнения, когда комментировал заявление Трампа о заключении так называемой ядерной сделки с Россией. Эксперт назвал слова Трампа "популистскими заявлениями, которые делаются в преддверии выборной кампании". Кроме того, слова Трампа нужно оценивать и по ситуации в НАТО, альянс "трещит по швам".
"Всё подходит под договор СНВ-3, потому что на него вылился буквально ушат грязи и критики за то, что он сорвал Договор по ракетам средней и малой дальности. Сейчас СНВ-3 - это всё-таки такая святая корова, потому что, собственно говоря, вся стабильность, по крайней мере по мнению очень многих специалистов, держится именно на нём. Но в своё время Трамп сделал абсолютно всё со своей администрацией, чтобы поставить под сомнение и этот договор тоже. Поэтому, конечно, он сейчас даёт задний ход и пытается уверить своих будущих избирателей. Потому что люди, которые должны голосовать через год, хотят быть уверены, что будут жить в безопасном мире. И это у них ассоциируется, прежде всего, с паритетом с Россией. Все прекрасно понимают, что Россия сейчас выступает в новой роли основного соперника, скажем так, Америки или по крайней мере той эквивалентной силы, которая уравновешивает ядерный потенциал Америки. Поэтому он пытается сейчас сделать реверанс и сказать, что, вот, всё-таки ядерный потенциал и ядерные амбиции России для них как бы в приоритете, а потом он будет договариваться с Китаем. С нами у него договор СНВ-3, это ракеты стратегические, а с Китаем он пытается сделать ракеты средней и малой дальности. Даже по классификации понятно, что наши требы, как говорится, побольше, поважнее", - заявил политолог.

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