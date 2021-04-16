В США указали властям Украины на последствия водной блокады Крыма

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Взгляды жителей полуострова сыграют против планов Киева

Решение перекрыть Северо-Крымский канал является геополитическим просчетом Украины. На это указали американские аналитики, изучившие вопрос.

Они приняли во внимание точку зрения Киева, который называет блокаду поставок воды на полуостров инструментом давления на Москву. По мнению украинской стороны, таким образом создаются трудности для обеспечения нужд российских военных, дислоцированных в Крыму.

Эта позиция довольна спорна, отмечают американские эксперты в издании OWP. Невозможно лишить доступа к воде военнослужащих из России, но при этом не нарушить права местных жителей. Крымчане уже высказывают критику в адрес Киева и считают украинцев виновниками своих бытовых проблем. Такие оценки лишают Украину надежды на то, что жители полуострова захотят вернуться в ее юрисдикцию.

А если Москва сумеет решить проблему водного дефицита в Крыму без помощи Киева, это поставит окончательный крест на притязаниях Украины на полуостров. Так что с геополитической точки зрения водная блокада Крыма наносит вред самой Незалежной, приводит "ПолитРоссия" выводы авторов статьи.

Ранее эксперты предупредили о новых перебоях в водоснабжении Крыма нынешним летом. В Киеве при этом заявили, что готовы решить вопрос: но только в виде гуманитарных конвоев с водой под эгидой Красного Креста.