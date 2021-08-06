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В США указали на признаки возможной ядерной схватки с Россией

06 августа 2021, 02:35  •  64 • В мире
Бывшая американская разведчица Ребекка Коффлер полагает, что предпосылками опустошительной для США войны стала модернизация вооружения России.
В США не утихают дискуссии по поводу потенциального ядерного столкновения США и России. Как заявила офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер в The Hill, этот конфликт назревает уже годами.
По её словам, сама опасность такого столкновения сохранялась с начала распада СССР. При этом сейчас принятая в России ядерная доктрина гораздо опаснее советского аналога холодной войны.
Коффлер указывает, что русские будто заранее готовятся к боям. В частности, в таком свете она расценила начатую модернизацию вооружения.
По её мнению, это создаёт предпосылки для будущего ядерного конфликта.
"Российская доктрина выходит за рамки теоретической и опирается на реальность", - подчеркнула она, добавив, что Россия - единственная страна, обладающая потенциалом стереть с лица земли Америку посредством ядерных ударов.
Нет сомнений, что две страны "готовы к ядерному конфликту", вопрос лишь в том, как его предотвратить, заключила американский офицер.

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