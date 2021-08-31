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В США указали на "ложь" Байдена по Афганистану

31 августа 2021, 11:25  •  127 • Политика
Джо Байден. Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Президент должен покинуть должность вместе со всей своей командой, уверен журналист
Американский телеведущий Шон Хэннити потребовал в эфире Fox News отставки всей действующей администрации Джо Байдена, включая самого президента Соединенных Штатов. Причиной стала "ложь" лидера всему американскому народу – тот пообещал, что военный континент не покинет Афганистан, пока из страны не эвакуируют всех граждан США.
По словам ведущего, Байден откровенным образом солгал, что уже является одним из самых громких случаев в американской политике за последние годы.
"Это выходит за всякие рамки политики. Как для демократов и республиканцев, так и либералов с консерваторами", – заявил Хэннити.
Ведущий припомнил недавнее интервью президента в эфире ABC News, где Байден назвал целью текущей американской миссии в исламской республике эвакуацию "всех" – американцев и афганских союзников с их семьями.
По словам Хэннити, американский подход к ситуации в Афганистане оказался не просто пораженческим, а самым худшим примером внешней политики. Журналист также потребовал увольнения всего состава действующей команды Белого дома.
"Давайте прекратим себе лгать. "Талибан"* – террористическая организация. Байден заявил, что они берут на себя обязательства по безопасному проходу. Джо, ты, верно, шутишь здесь. Думаю, у него вместо мозгов суп. Хоть кто-то из администрации помнит 11 сентября 2001 года?" – спросил Хэннити.
Ведущий также упрекнул администрацию за отсутствие попыток остановить захвативших власть талибов, несмотря на огромные вложения и имеющиеся ресурсы – военный контингент бездействовал, пока "Талибан" брал под контроль провинцию за провинцией.
"Мы ничего не сделали ни в марте, ни в апреле, ни в мае, ни в июне с июлем. Ничто не сделано, чтобы помешать "Талибану" захватить оружие на 43 миллиарда долларов, включая дроны, бронетехнику, авиацию и 33 "Черных ястреба". Теперь у боевиков "Черных ястребов" больше, чем у любой другой страны – даже чем у Австралии, а австралийцы уже удрали оттуда ко всем чертям", – возмутился ведущий.
Ранее в СМИ появилось открытое письмо высокопоставленных чиновников Пентагона с призывом к отставке главы ведомства Ллойда Остина.
*запрещенная в России организация

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