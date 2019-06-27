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В США у запрещенного во многих странах Boeing 737 MAX нашли очередную недоделку

27 июня 2019, 02:24  •  55 • В мире
В Федеральном управлении гражданской авиации США нашли очередную недоделку в конструкции пассажирского самолета Boeing 737 MAX. Эта модель ранее была запрещена во многих странах после нескольких авиакатастроф.
Об этом представитель американского управления сообщил РИА Новости. Он напомнил, что в ведомстве продолжают искать "факторы риска" в Boeing 737 MAX, чтобы устранить их.
В итоге была выявлена еще одна недоделка. Пока о сроках устранения дефекта не сообщается. При этом не называют и сроки возвращения к полетам этой модели, поскольку это произойдет не раньше, чем все выявленные недостатки исправят.
Полеты самолетов модели 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

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