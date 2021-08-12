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В США сулят Европе газовый кризис: Виновник уже назначен

12 августа 2021, 22:40  •  103 • Политика
В Европе усиливается дефицит природного газа. В США спешат обвинить во всём Россию и "Газпром", а также предсказывают газовый дефицит в ЕС.
В США обвинили Россию в рекордном дефиците на газ в Европе. Агентство Bloomberg нагнетает панику, предрекая газовый кризис, если Евросоюз не сможет быстро восстановить запасы голубого топлива.
Издание пишет, что "Газпром" якобы забирает газ из Европы, чтобы компенсировать снижение поставок по трубопроводу "Ямал - Европа", чтобы удовлетворить спрос со стороны потребителей. При этом Bloomberg ссылается на слова источника, который якобы знаком с ситуацией, но хочет сохранить анонимность.
На этом основании делается вывод, что Европе грозит зимний газовый кризис, если ЕС не сможет быстро восстановить свои истощённые запасы. При этом отмечается, что цены на газ в Европе бьют рекорды, но никто не спешит удовлетворить спрос.
Корабли с грузом сжиженного природного газа направляются в Азию для удовлетворения растущего спроса там,
- пишет издание, прозрачно намекая, что ситуация - это вина России.
При этом американские журналисты скромно умалчивают, почему же США не спешат помочь Европе своим сжиженным природным газом, которым американцы обещали заменить поставки голубого топлива по газопроводу "Северный поток - 2". Последний, к слову, уже уложен, и вскоре можно ожидать его запуск.

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