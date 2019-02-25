В США судьбой Каддафи угрожают Мадуро и Ким Чен Ыну – Пушков

Сенатор Алексей Пушков напомнил, что Сенатор США Марко Рубио угрожал Мадуро фотографиями мертвого тела Каддафи. Российский советник также считает, что пример ливийского лидера никогда не подтолкнет Ким Чен Ына к отказу от ядерного оружия.

Сенатор Алексей Пушков рассказал, что один их сенаторов США опубликовал в своем twitter два фото Муаммар Каддафи — живого и растерзанного — в качестве намёка на возможную судьбу президента Венесуэла Николаса Мадуро. В Сети Рубио обвинили в жажде крови, садизме и поддержке тех, кто убил ливийского лидера.

Между тем, российский советник считает, что никогда Ким Чен Ын, зная, как расправились с Каддафи, который отказался от создания ядерного орудия, и с Хусейном, который даже его не создал, видя, как угрожают Мадуро, не откажется от своего ядерного потенциала.

Вторая встреча на высшем уровне глав США и Северной Кореи состоится 27-28 февраля. Она пройдет в столице Вьетнама. Сейчас представители двух стран ведут заняты подготовкой.

Муаммар Мохаммед Абдель Салям Хамид Абу Меньяр аль-Каддафи был убит 20 октября 2011 года при до конца не выясненных обстоятельствах после того, как отряды Национального переходного совета захватили город Сирта. НАТО опубликовало коммюнике с отчётом, согласно которому примерно в 08:30 её авиация нанесла удары по одиннадцати военным машинам армии Каддафи, составлявшим часть большой колонны примерно из 75 машин. После того, как удар с воздуха подбил одну из них, "группа из двух десятков транспортных средств режима Каддафи направилась с большой скоростью на юг, бомбрадировщики НАТО уничтожили около десятка из них.

Повстанцы сумели взять в плен раненого Каддафи, издевались над ним, а потом убили.