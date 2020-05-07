В США спрогнозировали ядерный удар "Царь-бомбой" по России

"История безымянного оружия сосредоточена вокруг одного человека", - отмечает автор публикации издания We Are The Mighty, рассказывая о создателе американской атомной бомбы родом из Венгрии Эдварде Теллере.

Журналист рассказал о спрогнозированном ядерном ударе "Царь-бомбой" мощностью в 10-15 тысяч мегатонн. Отмечается, что предложение Теллера о супербомбе позже оказалось невозможным. Однако идея была. В основе неё лежал проект, созданный учёным совместно с польским математиком Станиславом Уламом. Испытания по данному проекту прошли впервые в 1952 году. Тогда взрыв мощностью 10,4 мегатонны, как отмечает автор публикации, ужаснул военных. Но не учёного.

Тот, уточняется в статье, предложил объединить несколько термоядерных устройств, чтобы создать более крупные взрывы.

По оценкам профессора ядерной истории Алекса Веллерштейна, разрушительной силы ядерного оружия мощностью в 10 тысяч мегатонн хватило бы для того, чтобы поджечь всю Новую Англию, либо большую часть Калифорнии, либо всю Великобританию и Ирландию, либо всю Францию или Германию.

Предложение Теллера отклонили, отметив, что подобное оружие невозможно было бы использовать, не убив при этом миллионы мирных жителей. "Даже если бы бомба была сброшена в самом сердце Советского Союза, она отравила бы огромные территории Западной Европы и, возможно, США", - пишет автор публикации, подчеркнув при этом, что такое оружие всё же теоретически возможно.

Однако высказал надежду на то, что никто не будет собирать команду, способную спроектировать и изготовить такую супербомбу, способную уничтожить мир. И напоминает об имеющихся уже ядерных арсеналах.