В США спрогнозировали ядерный удар "Царь-бомбой" по России

Американское издание We Are The Mighty рассказало о спрогнозированном ядерном ударе "Царь-бомбой", который бы привёл к миллионным жертвам среди населения. Идею сбросить такую супербомбу в сердце России отвергли, поскольку она отравила бы огромные территории Западной Европы и, возможно, США. Но такое оружие теоретически возможно.