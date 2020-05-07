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В США спрогнозировали ядерный удар "Царь-бомбой" по России

07 мая 2020, 23:10  •  40 • В мире
Американское издание We Are The Mighty рассказало о спрогнозированном ядерном ударе "Царь-бомбой", который бы привёл к миллионным жертвам среди населения. Идею сбросить такую супербомбу в сердце России отвергли, поскольку она отравила бы огромные территории Западной Европы и, возможно, США. Но такое оружие теоретически возможно.
"История безымянного оружия сосредоточена вокруг одного человека", - отмечает автор публикации издания We Are The Mighty, рассказывая о создателе американской атомной бомбы родом из Венгрии Эдварде Теллере.
Журналист рассказал о спрогнозированном ядерном ударе "Царь-бомбой" мощностью в 10-15 тысяч мегатонн. Отмечается, что предложение Теллера о супербомбе позже оказалось невозможным. Однако идея была. В основе неё лежал проект, созданный учёным совместно с польским математиком Станиславом Уламом. Испытания по данному проекту прошли впервые в 1952 году. Тогда взрыв мощностью 10,4 мегатонны, как отмечает автор публикации, ужаснул военных. Но не учёного.
Тот, уточняется в статье, предложил объединить несколько термоядерных устройств, чтобы создать более крупные взрывы.
По оценкам профессора ядерной истории Алекса Веллерштейна, разрушительной силы ядерного оружия мощностью в 10 тысяч мегатонн хватило бы для того, чтобы поджечь всю Новую Англию, либо большую часть Калифорнии, либо всю Великобританию и Ирландию, либо всю Францию или Германию.
Предложение Теллера отклонили, отметив, что подобное оружие невозможно было бы использовать, не убив при этом миллионы мирных жителей. "Даже если бы бомба была сброшена в самом сердце Советского Союза, она отравила бы огромные территории Западной Европы и, возможно, США", - пишет автор публикации, подчеркнув при этом, что такое оружие всё же теоретически возможно.
Однако высказал надежду на то, что никто не будет собирать команду, способную спроектировать и изготовить такую супербомбу, способную уничтожить мир. И напоминает об имеющихся уже ядерных арсеналах.

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