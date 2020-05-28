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В США советуют Украине не продавать воду в Крым

28 мая 2020, 16:55  •  168 • Политика
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Так лучше оказывать давление на Москву
Бывший посол США на Украине Джон Хербст рекомендовал Киеву не поставлять воду в Крым, чтобы "сохранить высокую цену полуострова для Кремля". Также это важнейший компонент давления на Россию для "прекращения оккупации украинского полуострова".
Об этом он заявил во время онлайн-конференции на тему "Украина в Конгрессе", которую организовала Сеть друзей Украины в США.
Кроме того, по его словам, которые приводит "Укринформ", необходимо ввести дополнительные санкции против Москвы со стороны США и ЕС. Однако новые ограничения вряд ли введут. Это произойдет только в том случае, если Кремль пойдет на обострение ситуации.
В настоящее время проблема нехватки воды в Крыму является одной из самых животрепещущих, и западные СМИ, наряду с украинскими, умело ее используют.
Запасы водохранилища Крыма уменьшились более, чем вдвое, по сравнению с летом прошлого года. С 15 мая введен график подачи воды садоводам, люди активно используют собственные скважины. Ранее Украина обеспечивала водой Крым через Северо-Крымский канал, однако после 2014 г. поставки прекратились.
Аналитики американского центра The Jamestown Foundation даже заявили, что нехватка воды в Крыму может стать потенциальной причиной войны между Россией и Украиной. Вопрос о продаже воды в Крым ставился в Верховной раде, но у этого решения множество противников в Киеве.

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