Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
"Будет сидеть," — он сказал. Путин не попался в ловушку Меркель
Главная / Политика

В США собравшегося помогать Украине Байдена подняли на смех

03 апреля 2021, 12:05  •  180 • Политика
Джо Байден. Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
На родине демократа усомнились в его дееспособности
Недавно новый хозяин Белого дома наконец-то почтил своего украинского коллегу телефонным звонком. При этом Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому оказать всецелую поддержку Украине, если вдруг начнется война с нашей страной. Впрочем, даже в Америке такие слова лидера вызвали скепсис. Простые американцы начали активно обсуждать заявление своего главнокомандующего и не преминули припомнить ему позорное падение на трапе самолета.
Исторической для Незалежной разговор состоялся 2 апреля. В ходе переговоров Байден обещал помощь Зеленскому в разрешении конфликта на юго-востоке страны, а также уверил своего украинского коллегу в том, что два государства продолжат активно развивать сотрудничество. Под соответствующей статьей на страницах Daily Mail пользователи Сети решили поделиться своим мнением.
Некоторые не могли отказать себе в удовольствии подшутить над Байденом из-за его грандиозного падения на трапе самолета.
"Служба поддержки? Что именно собирается делать этот идиот? Он не может даже подняться по лестнице, чтобы все не затаили дыхание", – подкалывает главу США читатель издания.
Другие также отметили, что военные потенциалы России и Украины не сопоставимы. При желании нашей стране ничего не стоит пройти всю Незалежную строевым маршем.
"Если бы Россия хотела войны с Украиной, они были бы в Киеве в течение недели", "Прекратите поддерживать этого поджигателя войны! Серьезно, такими темпами Байден приближает мир к новой войне с применением оружия массового уничтожения", – негодуют интернет-пользователи.
А еще американцы предположили, что у верхушки США есть свои корыстные цели в развязывании войны с Россией.
"Таким образом Америка хочет решить ее экономическую и денежную катастрофу. Возможна затяжная война за денежную перезагрузку, "У Украины, вероятно, достаточно компромата на семью Байденов, и у дяди Джо нет другого выбора, кроме как начать войну с Россией", - размышляют американцы.
Напомним, 2 апреля американский и украинский лидеры проговорили около получаса, хозяин Овального кабинета объявил, что он "душой и сердцем" верит в Незалежную.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



180
Источник
Похожие новости
03 апреля 2021, 04:45
"Не хватило фирменного "бе-бе-бе-бе": Люди отметили "байдень" сотнями мемов о США и Украине
03 апреля 2021, 01:05
"Началась разведка боем": Безсонов спрогнозировал план атаки ВСУ на Донбасс
03 апреля 2021, 08:25
Кравчука пристыдили после хамства о "холуях": "Ведь это украинский президент… "
03 апреля 2021, 01:05
Глава "Роскосмоса" указал на брешь в обороне России
03 апреля 2021, 02:55
Мантуров прокомментировал аресты сотрудников Минпромторга
03 апреля 2021, 06:35
Нападки на Россию – ничего хорошего: Французы напомнили миру об опасности антирусских идей
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 марта 2021, 01:00
Нога Навального выдала его с головой: "Извините, вы не соблюдаете правила симуляции"
28 марта 2021, 19:30
"Способен усадить Путина за стол переговоров": Кулеба назвал имя влиятельного президента
30 марта 2021, 13:40
Запад начнет мстить: эксперт указал на последствия войны России и Украины
30 марта 2021, 03:35
Американский журналист шутил и успокаивал, но русские докопались до ценностей: "Вам, Бом, не понять"
29 марта 2021, 23:55
США сняли из космоса российскую подлодку: Увиденное заставило их занервничать
27 марта 2021, 18:45
Китай не стерпел давления Запада и разразился ударами. Досталось Канаде и США
27 марта 2021, 13:15
Путин напугал Байдена и Вашингтон, а Лавров уничтожил Брюссель. Свежие СМИ Запада о России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.