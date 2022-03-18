Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это ад»: В Харькове продолжаются ожесточённые столкновения
Шок и трепет: Иностранный наёмник со слезами снимает уничтоженную базу, где НАТО...
Россия мощно наказала преступников ВСУ. Жители Донбасса аплодируют: "Любо, ...
В Харькове идёт выяснение отношений между Аваковым и Зе-окружением
Главная / Политика

В США снова переименовали Украину. В довесок и флаг изменили

18 марта 2022, 04:50  •  28 • Политика
Тема Украины настолько "волнует" США, что там никак не могут запомнить ни название этой страны, ни как выглядит её флаг. На этот раз переименованием и изменением символики занялась не политик, а президент Федерации учителей.
Президент Федерации учителей США Рэнди Вайнгартен переименовала Украину и изменила флаг этой страны. На странице своей организации в Twitter она организовала акцию поддержки.
На опубликованном снимке Вайнгартен и её единомышленница держат плакат, на котором нарисован белый голубь. Фоном для символа мира должен был бы стать наверное украинский флаг, однако цвета перепутаны: жёлтая полоса оказалась сверху, синяя – снизу.
Этим дело не ограничилось. Вайнгартен сделала репост твита. На своей странице она прибавила к сообщению фразу "Мы вместе с Украиной", однако название страны было написано президентом Федерации учителей США неверно - Ukriane. К слову, на плакате эта же надпись написана без ошибок.
Пользователи Twitter тут же указали чиновнице на ошибку. Посты она удалила, но интернет помнит всё – скриншоты тут же разлетелись по соцсетям.
Несколькими днями ранее спикер американской Палаты представителей Нэнси Пелоси тоже переименовывала Незалежную. Она ещё и нового президента этой стране назначила.
Скриншот: Twitter/@DeAngelisCorey

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


28
Источник
Похожие новости
18 марта 2022, 00:45
ВСУ нанесли двойной удар по Мелитополю: От "Точки-У" чудом спасла ПВО
18 марта 2022, 02:30
Киев готовит новых "киборгов": Источник раскрыл план Генштаба Украины
18 марта 2022, 00:45
На Западе начали прозревать? Замгенсека ООН призвал расследовать обстрел Донецка "Точкой-У"
18 марта 2022, 00:45
Деталей нет, но: Блинкен подтвердил гибель американца на территории Украины
18 марта 2022, 02:30
Шукшина призвала к "абсолютно жёстким мерам": "Я русская, и мне не стыдно"
18 марта 2022, 03:05
«Ожидаем, что с Киевом будет достигнуто соглашение о признании Крыма частью России»
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 марта 2022, 00:45
Так срываются маски. Два пророчества о спецоперации на Украине
18 марта 2022, 00:45
ВСУ нанесли двойной удар по Мелитополю: От "Точки-У" чудом спасла ПВО
18 марта 2022, 02:30
Киев готовит новых "киборгов": Источник раскрыл план Генштаба Украины
18 марта 2022, 00:45
На Западе начали прозревать? Замгенсека ООН призвал расследовать обстрел Донецка &quo...
18 марта 2022, 00:45
Деталей нет, но: Блинкен подтвердил гибель американца на территории Украины
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 марта 2022, 02:15
Советник Зеленского обещал убить Кадырова. Глава Чечни ответил быстро
16 марта 2022, 02:05
"Это ловушка!": Британец призвал иностранных наёмников держаться подальше от Украины
15 марта 2022, 08:35
Пронько о предстоящих чистках во власти: "Всё. Игры закончились"
13 марта 2022, 11:35
Зеленский всегда был лишь говорящей головой, теперь и ее у него не осталось
14 марта 2022, 09:50
"Вы в полном окружении": "Азовцы"* в Мариуполе услышали о своём последнем шансе по радио
16 марта 2022, 17:15
Бежавший из Мариуполя неонацист "Азова"* раскрыл военную тайну
11 марта 2022, 18:10
"Байден лично прилетел к Зеленскому": Украинский депутат показал "подтверждение"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.