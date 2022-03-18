В США снова переименовали Украину. В довесок и флаг изменили

Тема Украины настолько "волнует" США, что там никак не могут запомнить ни название этой страны, ни как выглядит её флаг. На этот раз переименованием и изменением символики занялась не политик, а президент Федерации учителей.

Президент Федерации учителей США Рэнди Вайнгартен переименовала Украину и изменила флаг этой страны. На странице своей организации в Twitter она организовала акцию поддержки.

На опубликованном снимке Вайнгартен и её единомышленница держат плакат, на котором нарисован белый голубь. Фоном для символа мира должен был бы стать наверное украинский флаг, однако цвета перепутаны: жёлтая полоса оказалась сверху, синяя – снизу.

Этим дело не ограничилось. Вайнгартен сделала репост твита. На своей странице она прибавила к сообщению фразу "Мы вместе с Украиной", однако название страны было написано президентом Федерации учителей США неверно - Ukriane. К слову, на плакате эта же надпись написана без ошибок.

Пользователи Twitter тут же указали чиновнице на ошибку. Посты она удалила, но интернет помнит всё – скриншоты тут же разлетелись по соцсетям.

Несколькими днями ранее спикер американской Палаты представителей Нэнси Пелоси тоже переименовывала Незалежную. Она ещё и нового президента этой стране назначила.

Скриншот: Twitter/@DeAngelisCorey