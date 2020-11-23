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В США снова начались магазинные истерики: Гигантские очереди и пустые полки сняли на видео
23 ноября 2020, 22:10 • 88 • В мире
В США начались новые магазинные истерики. В Сети распространяются видео с пустыми полками и гигантскими очередями. Как пишут СМИ, измученные карантином покупатели каждый день отправляются на новую битву за предметы первой необходимости.
Полки с туалетной бумагой и другими предметами первой необходимости опустели в штатах от Калифорнии до Нью-Йорка, передаёт Reuters, сопровождая статью соответствующим видео. Как заявили агентству в сети Walmart, наиболее востребованы чистящие средства и средства гигиены.
Новый виток магазинных истерик начался в пятницу, когда в нескольких штатах ввели новые карантинные ограничения. Во многих крупных сетях уже сейчас не хватает дезинфицирующих средств, антисептиков и туалетной бумаги, отмечается в статье.
"Как ни странно, в таких местах, как Walgreens и Dollar Tree, вы можете найти то, что вам нужно. Я думаю, что люди видят пустые полки в более крупных магазинах и панически покупают", - предположил один из собеседников агентства.
Охота на туалетную бумагу снова продолжается в Калифорнии, где губернатор в четверг приказал ввести комендантский час для всех общественных собраний в помещении и второстепенных мероприятий вне дома на большей части территории штата.
В свою очередь в Charmin (Procter & Gamble), крупнейшем продавце туалетной бумаги в США, заявили, что для удовлетворения спроса заводы работают круглосуточно и без выходных.
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