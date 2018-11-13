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В США скончался создатель американских супергероев

13 ноября 2018, 00:09  •  39 • В мире
На 96-м году ушёл из жизни основатель комиксов Мarvel Стэн Ли. Он создал большинство самых известных на сегодняшний день супергероев.
Основатель комиксов Marvel и создатель одних из самых известных супергероев Стэн Ли умер на 96-м году жизни. Он скончался в больнице, куда его доставила машина скорой помощи, сообщает портал TMZ.
Отмечается, что последние годы Стэн Ли испытывал проблемы со здоровьем. Основатель комиксов Marvel страдал от приступов пневмонии и имел трудности со зрением.
Стэн Ли прославился тем, что создал таких супергероев, как Сорвиголова, Фантастическая четвёрка, Халк, Железный человек, Человек-паук, Тор, Люди Икс и Человек-муравей. Также ему принадлежит идея супергеройской команды Мстители.

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