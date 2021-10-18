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В США скончался один из главных архитекторов войн в Афганистане и Ираке Колин Пауэлл

18 октября 2021, 15:20  •  57 • Политика
Бывший госсекретарь Колин Пауэлл, который был одним из главных архитекторов войн в Афганистане и Ираке, скончался в США.
Как сообщают американские СМИ со ссылкой на семью политика, причиной смерти стало осложнение после коронавирусной инфекции.

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