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В США скончался один из главных архитекторов войн в Афганистане и Ираке Колин Пауэлл
18 октября 2021, 15:20 • 57 • Политика
Бывший госсекретарь Колин Пауэлл, который был одним из главных архитекторов войн в Афганистане и Ираке, скончался в США.
Как сообщают американские СМИ со ссылкой на семью политика, причиной смерти стало осложнение после коронавирусной инфекции.
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