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В США систематически испытывали биологическое оружие на своём населении

23 апреля 2020, 02:10  •  47 • Война
Факты свидетельствуют
Часть первая
«США испытывали бактериологическое оружие на собственном населении» – статью под таким названием разместила 20 апреля испанская газета Publico.
«Еще в 50-х годах прошлого века, – пишет издание, – США начали проводить эксперименты, проверяя действие биологического оружия на собственном афроамериканском населении. В 1951 году военные ввели чернокожим работникам Центра промышленных поставок в Норфолке грибок Aspergillus fumigatus, вызывающий лёгочные заболевания и астму у людей с ослабленным иммунитетом, чтобы определить степень восприимчивости афроамериканцев к данной инфекции».
Не эта ли практика, насчитывающая десятилетия, стала причиной того, что при эпидемии коронавируса в США гибнут сейчас по преимуществу чернокожие?
Испытания биологического оружия «на своих» проводились в США систематически, в роли подопытных выступало население американских городов. Как свидетельствует Publico, в конце сентября 1950 года в Сан-Франциско была проведена операция «Си-Спрэй». В течение семи дней ВМС США из огромных брандспойтов, расположенных на минном тральщике, распыляли бактерии Serratia Marcescens и Bacillus Globigii, образовавшие облако, которое зависло над 800 тысячами жителей. Место проведения операции было выбрано ввиду его близости к морю, высокой плотности населения, наличию небоскрёбов, а также потому, что большая облачность помогала скрыть патогенные вещества и усиливала эффект их распространения на близлежащие города. Перед исполнителями операции стояла задача «исследовать уязвимость большого города в результате применения биологического оружия, его воздействие на окружающую среду и способы борьбы с ним».
В результате операции «Си-Спрей» 11 жителей Сан-Франциско оказались в Стэнфордском госпитале с серьёзными поражениями мочевых путей. Огромное количество бактерий Serratia Marcescens в телах пациентов насторожило сотрудницу лаборатории Энн Цукерман, которая забила тревогу. Семья 75-летнего Эдварда Невина, скончавшегося пациента, который проходил реабилитационный курс после хирургической операции, но вскоре скончался от инфекционного поражения сердечных клапанов, безуспешно пыталась предъявить федеральному правительству иск за его смерть. В том же году похожие эксперименты были проведены в округах Кэлхун (Алабама) и Кей-Вест (Флорида), спровоцировав всплеск пневмонии.
«Это был, – пишет Publico, – настоящий успех для криминального военно-промышленного комплекса и его политических представителей, крупнейший в истории эксперимент с биологическим оружием. Образцы, взятые в 43 областях распространения бактерий, показали их эффективность: помимо залива [Сан-Франциско], патогенными веществами оказались заражены близлежащие города».
Однако начались эксперименты с биологическим оружием намного раньше. Ещё в 1920 году военные США распылили Serratia Marcescens над группой американских военнослужащих. Установили, что данные бактерии вызывают сепсис, респираторные заболевания, эндокардит, остеомиелит, глазные инфекции и менингит.
В 1942 году американская программа разработки биологического оружия приобрела государственный характер в соответствии с указом президента Ф. Рузвельта. Через год Медицинское командование ВС США начало исследовать в Форте Детрик (штат Мэриленд) использование в качестве биологического оружия сибирской чумы, бруцеллёза (вызывающего мальтийскую лихорадку), ботулотоксина, чумы, чумы крупного рогатого скота, бактерии Francisella tularensis, кокцидиоидомикоза (вызывающего пустынный ревматизм), риккетсию и других возбудителей опасных болезней. C 1954 по 1973 год этот центр провел операцию «Вайткоат», в ходе которой изучалось воздействие Кью-лихорадки, жёлтой лихорадки и бубонной чумы на сотне обезьян, все из которых погибли. Затем были проведены испытания на 2200 людях – без их ведома. Людей пригласили участвовать в эксперименте через «церковь» адвентистов.
Снаряжение бактериологической бомбы
В 1954 году в США проводились испытания бактериологического оружия на новорождённых, которых заражали бактериями Serratia Marcescens (операция «Синдром красной пелёнки»). Детская моча красного цвета позволяла изучить мутацию бактерий.
В 1966 году в течение нескольких дней в аэропорту Вашингтона обрабатывали биологическим веществом багаж пассажиров, а в вентиляционные люки нью-йоркского метро бросили баллоны с биоматериалом, подвергнув опасности жизнь почти миллиона людей. «Дело в том, что в СССР, Европе и Южной Америке много подземных коммуникаций», – заявили устроители смертельного шоу.
В 1967 году Пентагон подорвал артиллерийские снаряды и ракеты, начинённые нервно-паралитическим газом зарин, в лесном заповеднике на Гавайских островах, что вызвало гибель неустановленного количества людей. Цель испытания под названием «Красный дуб, Фаза 1», состояла в «оценке его эффективности в условиях тропического леса».
В 1970-е годы американские военные распылили сульфид цинка и кадмий (один из самых высокотоксичных металлов) над Миннесотой и другими штатами Среднего Запада, установив, что их частицы распространяются до 1.600 километров. Комитет Пентагона по биологическому оружию стремился запустить «безвредные» микроорганизмы в вентиляционные системы, метро и водопроводы, чтобы оценить эффективность биологических носителей как инструмента проведения диверсий, а также целесообразность их использования в ходе спецопераций.
Проверка солдат США на коронавирус
В 1990-е годы на заключенных техасских тюрем испытывали новое химическое оружие, которое впоследствии будет применено в Ираке. Так называемый «синдром Персидского залива» был обнаружен, когда военные, которые распыляли эти отравляющие вещества над иракцами, сами тяжело заболели, причем болезни передались их детям, родившимся с физическими отклонениями. Основатель калифорнийского Института молекулярной медицины Гарт Никольсон писал: «Тысячи американских ветеранов войны в Персидском заливе страдают от последствий воздействия радиационного, химического и биологического оружия».
Сегодня США работают над биологическим оружием уже у самых границ России. Журнал «Ветеранс Тудэй» ещё в 2013 году утверждал, что Пентагон выделил 300 миллионов долларов на осуществление секретной программы биологической войны в Центральной профильной лаборатории, находящейся в Грузии, недалеко от границы с РФ.
Центральная биолаборатория Пентагона в Грузии
Министерство обороны России ранее анализировало документы о деятельности «центра здравоохранения», который американцы построили в Грузии. Этот центр имени сенатора Ричарда Лугара, построенный на американские деньги, оказался «фабрикой смерти». «Из документов следует, что в списке приоритетных американских исследований находятся потенциальные агенты биологического оружия — возбудители туляремии, сибирской язвы, бруцеллеза, лихорадки Денге, Крымский-Конго геморрагической лихорадки и других заболеваний, передающихся кровососущими насекомыми», – заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Для этих возбудителей инфекции в Америке, как следует из доклада Минобороны РФ, разрабатывали специальные средства доставки – контейнеры для биологического оружия.
Владимир МАЛЫШЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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