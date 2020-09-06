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В США сделали поблажку педофилам: Возраст жертвы имеет значение

06 сентября 2020, 01:00  •  55 • В мире
В Калифорнии местные законодатели приняли скандальный закон о регистрации педофилов, фактически уже с 1 января 2021 года облегчающий им жизнь. Теперь, судя по поблажке от властей, преступникам не обязательно регистрироваться в правоохранительных органах как педофилам, если они не старше своей жертвы более чем на 10 лет.
Американские демократы продавили в Калифорнии закон под литерой SB-145. Документ касается регистрации преступников, совершивших надругательство над несовершеннолетними. Фактически этот закон делает проживающим в штате педофилам поблажку и значительно облегчает им жизнь. Зато родителям стоит теперь серьёзно опасаться за детей.
Дело в том, что согласно принятому не так давно документу преступникам не обязательно регистрироваться в правоохранительных органах как педофилам при соблюдении двух условий. Во-первых, если они не старше своей жертвы более чем на 10 лет. Во-вторых, если надругательство над ребёнком - их единственное преступление.
В этом случае в правоохранительных органах педофилам разрешили не регистрироваться именно как педофилам.
"Этот закон освобождает от обязательной регистрации в соответствии с законом лицо, осуждённое за определённые правонарушения с участием несовершеннолетних, если это лицо не старше несовершеннолетнего более чем на 10 лет и если это правонарушение является единственным, требующим регистрации от лица", говорится в тексте документа.
В силу данный документ вступает уже с 1 января следующего года.

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