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В США сделали особое оповещение из-за украинских гей-парадов

27 августа 2021, 23:05  •  109 • Политика
Посольство США предупредило о радикалах на украинских гей-парадах. Американцев призывают избегать участия в этих мероприятиях из-за высокой вероятности насилия со стороны экстремистских групп.
Посольство США на Украине призвало американцев остерегаться украинских гей-парадов из-за угрозы со стороны экстремистов. Предупреждение было опубликовано на сайте американского представительства.
В сообщении говорится, что в связи с проведением гей-парадов в Одессе, Харькове и Киеве растёт вероятность насилия со стороны экстремистских групп, практикующих как подстрекательство к насилию, так и применение оного. Отмечается, что в прошлом радикалы уже устраивали свои атаки на украинские гей-парады.
В этой связи посольство США рекомендует американским гражданам избегать данных мероприятий и не привлекать к себе внимания. И при этом Запад продолжает делать вид, что на Украине нет проблемы с радикалами и экстремистами.
Напомним, что, с одной стороны, на Украине насаждаются западные однополые ценности, а с другой - поощряется разгул откровенного национализма и неонацизма. Однако и то, и другое вместе взятое совершенно не сочетается. Поэтому Украина и Запад регулярно попадают из-за этого в крайне неудобные ситуации.

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