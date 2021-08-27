Посольство США предупредило о радикалах на украинских гей-парадах. Американцев призывают избегать участия в этих мероприятиях из-за высокой вероятности насилия со стороны экстремистских групп.

Посольство США на Украине призвало американцев остерегаться украинских гей-парадов из-за угрозы со стороны экстремистов. Предупреждение было опубликовано на сайте американского представительства.

В сообщении говорится, что в связи с проведением гей-парадов в Одессе, Харькове и Киеве растёт вероятность насилия со стороны экстремистских групп, практикующих как подстрекательство к насилию, так и применение оного. Отмечается, что в прошлом радикалы уже устраивали свои атаки на украинские гей-парады.

В этой связи посольство США рекомендует американским гражданам избегать данных мероприятий и не привлекать к себе внимания. И при этом Запад продолжает делать вид, что на Украине нет проблемы с радикалами и экстремистами.

Напомним, что, с одной стороны, на Украине насаждаются западные однополые ценности, а с другой - поощряется разгул откровенного национализма и неонацизма. Однако и то, и другое вместе взятое совершенно не сочетается. Поэтому Украина и Запад регулярно попадают из-за этого в крайне неудобные ситуации.