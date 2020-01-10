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В США считают вероятным, что Иран сбил украинский самолёт
10 января 2020, 21:54 • 9 • Украина
США считают вероятным, что украинский пассажирский самолёт был сбит в Тегеране иранской ракетой. Об этом на брифинге заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.
© Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«Мы полагаем, что это вероятно, что данный самолёт был сбит иранской ракетой», — сказал он.
Он призвал дождаться завершения расследования и вынесения окончательного заключения.
Ранее в Канаде заявили о наличии данных разведки, указывающих на то, что самолёт был сбит иранской ракетой.
В Иране назвали такие данные иррациональными.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, версия о попадании ракеты не исключается, но не является подтверждённой.
В Министерстве иностранных дел России призвали не делать громогласных заявлений о крушении самолёта и дать специалистам проанализировать ситуацию.
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