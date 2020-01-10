В США считают вероятным, что Иран сбил украинский самолёт

США считают вероятным, что украинский пассажирский самолёт был сбит в Тегеране иранской ракетой. Об этом на брифинге заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.

«Мы полагаем, что это вероятно, что данный самолёт был сбит иранской ракетой», — сказал он.

Он призвал дождаться завершения расследования и вынесения окончательного заключения.

JUST IN: "We do believe that it's likely that that plane was shot down by an Iranian missile," Sec. Mike Pompeo tells @jonkarl on passenger plane that crashed in Tehran. "We're going to let the investigation play out before we make a final determination." https://t.co/ozBtg5LyOapic.twitter.com/PeUIIKH2J1 — ABC News Politics (@ABCPolitics) January 10, 2020

Ранее в Канаде заявили о наличии данных разведки, указывающих на то, что самолёт был сбит иранской ракетой.

В Иране назвали такие данные иррациональными.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, версия о попадании ракеты не исключается, но не является подтверждённой.

В Министерстве иностранных дел России призвали не делать громогласных заявлений о крушении самолёта и дать специалистам проанализировать ситуацию.