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В США решили надавить на Россию через "сепаратистов" - СМИ
18 января 2022, 23:20 • 58 • Политика
Соединённые Штаты решили надавить на Россию. Они пригрозили ввести новые санкции. На этот раз - против "пророссийских сепаратистов на Украине".
Издание The Wall Street Journal сослалось на американских чиновников. В публикации сказано о новых санкциях против "пророссийских сепаратистов на Украине". Причём санкции будут иметь финансовый характер.
По данным издания, в Вашингтоне посчитали, что такие рестрикции позволят дипломатически надавить на Россию. Предположительно под санкции попадут четыре физических лица.
Официальная информация должна появиться 20 января.
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