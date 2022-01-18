В США решили надавить на Россию через "сепаратистов" - СМИ

Соединённые Штаты решили надавить на Россию. Они пригрозили ввести новые санкции. На этот раз - против "пророссийских сепаратистов на Украине".

Издание The Wall Street Journal сослалось на американских чиновников. В публикации сказано о новых санкциях против "пророссийских сепаратистов на Украине". Причём санкции будут иметь финансовый характер.

По данным издания, в Вашингтоне посчитали, что такие рестрикции позволят дипломатически надавить на Россию. Предположительно под санкции попадут четыре физических лица.

Официальная информация должна появиться 20 января.