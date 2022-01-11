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В США решили, когда миротворцам ОДКБ следует покинуть Казахстан

11 января 2022, 02:40  •  49 • Политика
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс озвучил позицию Вашингтона. Там решили, когда миротворцам ОДКБ следует покинуть Казахстан.
В ходе брифинга Прайс призвал членов ОДКБ "уважать международные права человека". США настаивают, чтобы разрешение конфликтов было мирным. В Вашингтоне считают, что силы Организации договора коллективной безопасности этому мешают.
В США решили, когда миротворцам ОДКБ следует покинуть Казахстан. Они должны это сделать по первому требованию властей республики.
"Мы призываем ОДКБ и её силы незамедлительно покинуть Казахстан, когда казахстанское правительство попросит об этом", - произнёс Нед Прайс.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен допустил хамские высказывания в отношении России.
"Один урок из прошлой истории: когда в твоём доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти", - произнёс он.
Автор Telegram-канала "Кремлёвская прачка" нашёл почти 50 военных ответов на оскорбление русских.

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