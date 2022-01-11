Представитель Госдепартамента США Нед Прайс озвучил позицию Вашингтона. Там решили, когда миротворцам ОДКБ следует покинуть Казахстан.

В ходе брифинга Прайс призвал членов ОДКБ "уважать международные права человека". США настаивают, чтобы разрешение конфликтов было мирным. В Вашингтоне считают, что силы Организации договора коллективной безопасности этому мешают.

В США решили, когда миротворцам ОДКБ следует покинуть Казахстан. Они должны это сделать по первому требованию властей республики.

"Мы призываем ОДКБ и её силы незамедлительно покинуть Казахстан, когда казахстанское правительство попросит об этом", - произнёс Нед Прайс.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен допустил хамские высказывания в отношении России.

"Один урок из прошлой истории: когда в твоём доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти", - произнёс он.

Автор Telegram-канала "Кремлёвская прачка" нашёл почти 50 военных ответов на оскорбление русских.