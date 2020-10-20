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В США решили, что миром правит "призрак коммунизма"

20 октября 2020, 08:25  •  126 • Аналитика
© AFP 2020 / Angela Weiss
"Как призрак коммунизма правит нашим миром": это название книги... ну, вообще-то, пропагандистской брошюры в трех томиках, только что вышедшей в США.
По данным десятилетней давности, в этой стране в год было издано 316 480 наименований книг; сейчас, видимо, не меньше. Первое место в мире у США по этой части, по крайней мере, сохраняется. Так что публикация насчет призрака коммунизма — не великое событие, но все-таки примечательное: перед нами очень примитивная агитка, объясняющая, как должен мыслить человек из республиканской, правой половины страны. (И ведь в массе так и мыслит).
Издатель тоже примечателен — газета The Epoch Times. Те же десять лет назад в США и близко не было такого, как сегодня, взрыва республиканских СМИ, тогда казалось, что у демократов полная монополия на слово и мысль во всех видах эфира или на бумаге. Сегодня это далеко не так. Республиканцы собрались с силами, начали огрызаться и заполнять медиапространство. И вряд ли эта ситуация изменится даже при худших для них результатах ноябрьских выборов. А вот чем заполняют — другой вопрос.
Смотрим на книгу насчет призрака коммунизма: что-то знакомое по общему замыслу. Кто-то еще помнит, сколько томов написали Маркс, Энгельс, Ленин, Троцкий и многие прочие (каждый — от стенки до стенки книжного шкафа)? И понятно, что очень немногие коммунисты все это читали. Но маленькая брошюрка "Коммунистический манифест" — другое дело. Кстати, начиналась она, как известно, со слов о том, что призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Вот теперь мы видим американский плагиат Маркса с Энгельсом со знаком наоборот.
А еще мы обнаруживаем, что призрак уже не бродит, а управляет всем миром ("внедрился почти во все сферы современного общества"), и — главное — он сильно видоизменился. Бессмысленно даже сравнивать Марксов коммунизм с тем, как описывают его нынешние американские борцы с призраком.
У них коммунизм — это прежде всего подрыв традиционной культуры и развал обществ: понятно, так и есть. Но это еще и дорога от "Нового курса" президента Рузвельта (30-е годы) к движениям антивоенному и за права человека (60-е), а потом к современному прогрессивизму. Это и появление политкорректности (когда массу вещей нельзя сказать открыто, не ломая языка), и ослабление церкви, и "религиозный хаос", когда религию каждый может создать сам себе. И уничтожение семьи, начавшееся с "сексуального освобождения", а дальше дошедшее до травли мужчин.
Еще — уничтожение искусства (прежде всего кино, с этим вашим Голливудом) и образования, а особенно массмедиа. СМИ, читаем мы, оказались в какой-то момент поголовно захвачены либералами и прогрессистами и стали ключевым фронтом тотальной глобальной войны.
Может показаться, что такая книжка могла быть издана в золотой век 50-х, когда Элвис был жив, американцы ездили в длинных открытых машинах, заезжали на них в кинотеатры под открытым небом и были счастливы — но очень боялись Москвы с союзниками. Но нет, сейчас век другой. Бояться надо Китая, потому что Москва больше не коммунистическая. Правда, и Китай к классическому коммунизму имеет разве что историческое отношение — но аудитория нашей трехтомной брошюрки об этом знать не должна.
И — глава за главой — читателю рассказывают, как не СССР, а, оказывается, Китай десятилетиями проникал со своей идеологией во все западные общества. И еще в Азию, Африку, Латинскую Америку (почему не мы, а они с их Мао Цзэдуном? Даже обидно). А сегодня "набрал силы в борьбе за глобальную гегемонию", подорвав США и Запад в целом.
В общем, уже понятно, что вся эта мрачная картина что-то сильно напоминает. И книга о призраке того не скрывает, а прямо с первых строчек нам все объясняет: да это же дьявол, тот самый. Коммунизм — это дьявол и есть. Дьявол жаждет уничтожения человечества, у него много лиц и образов, он сначала соблазняет романтическими версиями коммунизма… А потом — то, что вы и видите.
Короче говоря, все, вообще все, что есть в мире плохого, — это от дьявола. Хотите — назовите это коммунизмом, какая разница.
Нечто похожее мы наблюдаем в отношении еще одного общепризнанного ругательства. Крайняя степень политической и моральной безобразности у нас называется фашизмом (реже — нацизмом). Вообще-то, если очень докопаться до массового употребителя такого термина, докопаться с помощью хорошо продуманных социологических вопросов, то быстро выяснится, что для россиянина фашизм — это синоним иностранной оккупации с последующим насаждением громадного набора необъяснимо жестких и чужеродных правил повседневного поведения, которые вдобавок заставляют выполнять не только первое время и для вида, а чуть не всегда. И уже только во вторую очередь это война с ее разрушениями (которые, заметим, не только фашисты могут причинить).
При этом не так уж многие разбираются в компонентах идеологического коктейля и административных практик, которые сложились в итальянскую версию феномена (фашизм как таковой) и в германскую (национал-социализм). То есть перед нами все тот же дьявол, олицетворение всего плохого, что может быть в человеческом обществе и жизни. Без него никак. А теперь посмотрим, что на самом деле написано во всех трех тоненьких томах книги о призраке. Китай, как прежде СССР, — это вполне мифический и географически отдаленный источник зла. А вот свои, близкие демократы со всеми их аккуратно зачисленными в "коммунистические" идеями и кампаниями — это не миф. Это дьявол как он есть, точнее — это сатанисты, и с ними придется разбираться.

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