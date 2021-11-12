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В США разгорается расистский скандал: Байден сказал запретное слово на букву "Н"

12 ноября 2021, 21:30  •  66 • Политика
В США разгорается расистский скандал: Байден сказал запретное слово на букву "Н".
Президент США Джо Байден угодил в расистский скандал из-за неосторожного заявления на мероприятии, посвящённом ветеранам. Подробности сообщает американское отделение издания The Sun.
Речь идёт о словах Байдена, посвящённых знаменитому американскому бейсболисту Сэтчелу Пейджу, который играл в негритянской бейсбольной лиге. Президент США публично назвал его "великим негром".
Я взял на вооружение подход великого негра,
- заявил Байден, говоря о спортсмене.
Проблема в том, что в нынешних США слово "негр" уже является табу, особенно это касается белых мужчин. На Байдена тут же набросились американские пользователи Twitter, а издание The Sun занесло высказывание президента США в список "самых больших промахов".
Как люди могли голосовать за этого парня? Он даже не знает, в каком году живёт,
- пишут в соцсети американские "борцы за социальную справедливость".
Не помогает делу и то, что в ранние годы Байден также не отличался высокой толерантностью и успел сделать целый ряд оскорбительных по нынешним меркам заявлений в адрес чернокожих.
Примечательно, что Джо Байден именно под маской толерантности и борьбы с нетолерантным Дональдом Трампом пришёл к власти в США. Теперь его готов разорвать его собственный электорат.

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