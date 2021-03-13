В США раздали методички по толерантности: Американцам за отказ от "мамы" и "папы" поставили диагноз

Родителям, детям и учителям в США раздали методички по толерантности. В речи нужно отказаться от слов "мама", "папа", "мальчик", "девочка" и множества других. Русские поставили американцам страшный диагноз.

Отказываться от гендерно-стереотипных слов сейчас придётся не всей Америке, а пока лишь тем, кто имеет отношение к церковной школе Грейс, расположенной на Манхэттене в Нью-Йорке.

Детям и взрослым раздали методички по толерантности. На 12 страницах представлен список слов, от использования которых следует отказаться, а также те слова и словосочетания, которые, наоборот, теперь следует использовать. Так, вместо "мама" и "папа" следует говорить "родитель", "взрослый", "человек". В крайнем случае "опекун", пишет New York Post. Слова "мальчики" и "девочки" нужно заменять "ребятами".

По мнению администрации школы, это приучение к инклюзивности с самого начала обучения. Объясняется, что общество должно перестать интересоваться вопросами, с кем живут дети, ночуют ли школьники каждый день в одном и том же доме, поддерживают ли они контакт со своими родителями.

В методичке также содержатся рекомендации, как задавать других правильные вопросы, которые никого не оскорбят. Речь идёт о вопросах сексуальной ориентации, цвета кожи и пола.

"Ещё одна новость о прогрессирующей толерастии головного мозга", - поставил страшный диагноз американцам автор Telegram-канала "Саваничи".

В комментариях подписчики согласились и вспомнили об известнейших антиутопиях, которые в США начали реализовываться.

"Если бы я батю в детстве "опекуном" обозвал, такого бы огрёб, что точно почувствовал бы себя приёмным", - признался Drakon Drakonovich.

"Новояз из книги !1984". Кто читал, поймёт. Джордж Оруэлл – великий провидец", - считает Svetlana.