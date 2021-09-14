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В США рассказали, в чём заключается "уловка" Москвы с "Северным потоком-2"

14 сентября 2021, 05:25  •  137 • Политика
Журналист американского издания National Interest Николас Гвоздев в своём материале усомнился в успехе встречи президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского.
По словам журналиста, Москва надеется, что низкие запасы газа в Европе вынудят сертифицировать "Северный поток-2" и открыть его для бизнеса. В этом заключается "уловка" России, и Вашингтон не может позволить себе упустить её из виду.
Гвоздев считает, что украинские власти переоценивают уровень поддержки, которую окажут им американские партнёры, чтобы помочь решить проблемы на Донбассе и восполнить убытки, которые неминуемо возникнут при запуске газопровода "Северный поток-2". По мнению журналиста, США лишь создаёт видимость мощной поддержки, чтобы удержать Россию от военных и экономических шагов в отношении Украины.
По словам эксперта, Америка желает видеть Украину основным поставщиком русского газа в Европу. Но "Газпром" уже переносит часть поставок "голубого топлива" в Турцию и Китай. Санкции со стороны США не смогли прекратить возведению "Северного потока", но американцы всё ещё надеются помешать сертификации нового газопровода. А Россия просто подождёт, пока в Европе разгорится энергетический кризис, который спровоцируют действия Вашингтона.

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