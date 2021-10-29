|
В США рассказали о плюсе отказа Путина лично посетить саммит G20
29 октября 2021, 10:20 • 42 • Политика
Президент решил принять участие в мероприятии онлайн
Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что в личном отсутствии Владимира Путина и Си Цзиньпиня на саммите G20 в Риме есть определенные плюсы для США. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает "Газета.ру".
По его словам, Вашингтон, представленный на мероприятии в лице Джо Байдена, будет лидировать на обсуждении многих тем в столице Италии.
"Так что будет интересно посмотреть на то, как будут развиваться события", – отметил Салливан.
Он указал, что в этом году саммит будет проходить в необычных обстоятельствах из-за коронавируса и вызванных им отсутствий глав России и Китая. Однако речи о том, чтобы собирать страны вместе и исключать из состава Путина и Си не идет – лидеры решили не ехать по собственному желанию.
Напомним, саммит стран G20 пройдет в Риме 30 и 31 октября. От России на встречу поедет глава МИД Сергей Лавров, а Владимир Путин примет участие в формате видеоконференции. Аналогичное решение принял и китайский лидер Си Цзиньпин.
Среди тем повестки переговоров Группы двадцати – изменения климата, борьба с коронавирусом, энергетический кризис и переворот в Афганистане.
Подпишитесь на нас
42
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 октября 2021, 09:30
|
24 октября 2021, 12:30
|
23 октября 2021, 13:45
|
23 октября 2021, 09:40
|
28 октября 2021, 15:05
|
27 октября 2021, 02:55
|
24 октября 2021, 11:55