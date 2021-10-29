Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Глава Крыма обратился к Зеленскому из-за полуострова. Хватило 12 секунд
Понты не прошли - началась паника. Зеленский проиграл Донбасс и теряет Украину
Bayraktar в Донбассе: Берлин заявил о грубом нарушении, посол Украины выдвинул т...
"Чистосердечное признание": Политэксперт о применении беспилотника ВСУ...
Главная / Политика

В США рассказали о плюсе отказа Путина лично посетить саммит G20

29 октября 2021, 10:20  •  42 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент решил принять участие в мероприятии онлайн
Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что в личном отсутствии Владимира Путина и Си Цзиньпиня на саммите G20 в Риме есть определенные плюсы для США. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает "Газета.ру". 
По его словам, Вашингтон, представленный на мероприятии в лице Джо Байдена, будет лидировать на обсуждении многих тем в столице Италии. 
"Так что будет интересно посмотреть на то, как будут развиваться события", – отметил Салливан.
Он указал, что в этом году саммит будет проходить в необычных обстоятельствах из-за коронавируса и вызванных им отсутствий глав России и Китая. Однако речи о том, чтобы собирать страны вместе и исключать из состава Путина и Си не идет – лидеры решили не ехать по собственному желанию.
Напомним, саммит стран G20 пройдет в Риме 30 и 31 октября. От России на встречу поедет глава МИД Сергей Лавров, а Владимир Путин примет участие в формате видеоконференции. Аналогичное решение принял и китайский лидер Си Цзиньпин. 
Среди тем повестки переговоров Группы двадцати – изменения климата, борьба с коронавирусом, энергетический кризис и переворот в Афганистане. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





42
Источник
Похожие новости
29 октября 2021, 00:25
Понты не прошли - началась паника. Зеленский проиграл Донбасс и теряет Украину
29 октября 2021, 02:10
Уничтожать "Байрактары" будут интеллигентно. Секрет ликвидации раскрыл Баранец
29 октября 2021, 04:30
Готовится масштабная провокация: США призвали своих союзников в ЕС "накачать" Украину оружием
29 октября 2021, 06:15
А если третья мировая. Как будет действовать Россия, заметив врага в Чёрном море
29 октября 2021, 08:00
Русские Су-24 вызвали в Польше панику и безысходность: Претензии не предъявить
29 октября 2021, 02:10
Байден не решился злить Путина испытанием новых ракет перед встречей в июне: "А намёк пропал зря"
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 октября 2021, 00:25
Понты не прошли - началась паника. Зеленский проиграл Донбасс и теряет Украину
29 октября 2021, 02:10
Уничтожать "Байрактары" будут интеллигентно. Секрет ликвидации раскрыл Бара...
29 октября 2021, 02:10
Авиакомпании США пригрозили Блинкену. Поводом стали полёты над Россией
29 октября 2021, 04:30
Готовится масштабная провокация: США призвали своих союзников в ЕС "накачать&quo...
29 октября 2021, 06:15
А если третья мировая. Как будет действовать Россия, заметив врага в Чёрном море
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 октября 2021, 09:30
За шуткой кроется послание: в Раде объяснили слова Лаврова о прошлом Зеленского
24 октября 2021, 12:30
"Зеленский перешел черту": на Украине заявили о невозможности диалога с Путиным
23 октября 2021, 13:45
В России объяснили смысл слов Тимошенко о "большом обмане" по российскому газу
23 октября 2021, 09:40
"Объявить войну России?!": Жители ФРГ взялись за головы после заявления министра обороны
28 октября 2021, 15:05
Под Лукашенко зашатался трон: в Москве устроили "смотрины" потенциального преемника
27 октября 2021, 02:55
Глава Крыма обратился к Зеленскому из-за полуострова. Хватило 12 секунд
24 октября 2021, 11:55
Три удара: США опубликовали план уничтожения России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.