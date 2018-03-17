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В США рассказали, кому принадлежит круживший над посольством России вертолет

17 марта 2018, 08:09  •  89 • Политика
Стали известны новые подробности инцидента, произошедшего поздним вечером 9 марта 2018 года в небе над посольством России в Вашингтоне. Тогда над дипломатическим объектом кружил вертолет, освещавший его территорию прожектором.
В авиационном управлении США рассказали о вертолете, кружившем на прошлой неделе над посольством России в Вашингтоне. Как оказалось, воздушное судно, светившее на территорию дипобъекта прожекторами поздним вечером 9 марта, принадлежит правоохранительным органам страны.
К посольству вертолет подлетел не для того, чтобы найти там следы "российского вмешательства" в американские президентские выборы, как в свое время пошутили дипломаты, а исключительно в служебных целях. Скорее всего, воздушное судно среагировало на вызов в данном районе или же выполняла там еще какое-то оперативное задание.
При этом, впрочем, в авиационном управлении не стали уточнять, к какой именно из правоохранительных служб относится вертолет.
"Это вертолет правоохранительных органов, он действовал с ведома (служб) контроля воздушного движения", — цитирует РИА Новости сотрудницу вашингтонского районного отделения летных стандартов Федерального управления гражданской авиации США Шарлин Драйкорн. К этому она добавила: "Они летали в том районе по заданию: либо искали кого-то, либо среагировали на вызов".

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