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В США раскрыли угрозы для Украины после запуска "Северного потока-2"

13 декабря 2021, 13:10  •  176 • Политика
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Незалежная может остаться без транзита и реверса газа
Аналитики американского издания The National Interest оценили, какие риски для Украины несет запуск российского газопровода "Северный поток-2". Они уверены, что Москва может взять Киев в "энергетические тиски".
Эксперты отметили, что власти Украины сами провалили энергетическую политику, а сейчас вместо защиты национальных интересов занимаются политическими войнами, чем подрывают безопасность всего государства. В то же время, по их мнению, Незалежная может столкнуться с новыми проблемами.
Как только "Северный поток-2" будет полноценно введен в эксплуатацию Украина не только лишится статуса транзитной зоны, но и потеряет возможность импортировать голубое топлива из Европы с помощью реверса, так как ее собственная ГТС больше не будет задействована в экспорте российского газа.
К такому выводу пришли авторы статьи, сообщает "Общественная служба новостей". По мнению аналитиков, Россия будет контролировать транзит энергоресурсов таким образов, чтобы у соседей Незалежной не образовались издержки для продажи.
Кроме того, в статье говорится, что ни президент США Джо Байден, ни бывший канцлер Германии Ангела Меркель не препятствовали строительству "Северного потока-2". Для запуска российского газопровода осталось только получить разрешение немецкого регулятора.
Раннее стало известно, что в России нашли уловку для сертификации "Северного потока-2". 

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