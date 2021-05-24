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В США раскрыли стратегию по оттеснению России из Центральной Азии

24 мая 2021, 19:20  •  117 • Политика
Фото: Ute Grabowsky/photothek.net/www.globallookpress.com
Американцы хотят избавиться от серьезного конкурента
Центральная Азия является одним из лакомых кусков на международной арене. За доминирование в сфере влияния на эту территорию борются Россия, США и Китай. Известный американский эксперт поделился своим видением того, как можно выбить нашу страну из конкурентной гонки.
Профессор Чарльз Зиглер обозначил целый ряд шагов, которые должны предпринять власти Соединенных Штатов Америки, чтобы укрепиться в Центральной Азии.
В первую очередь, Вашингтону стоит применить излюбленную тактику так называемой "поддержки суверенитета" в странах данного региона. Помимо этого, нужно наводнить все информационное пространство идеями о защите "прав человека" и торжестве "демократии".
Есть и прагматичные шаги, которые также помогут американцам закрепиться в данном регионе – США не стоит жалеть денег и нужно активно вкладываться в экономику центральноазиатских государств, уверен опытный американский эксперт. Разумеется, реализация этой стратегии должна идти параллельно со сдерживанием действий российского и китайского государств.
По мнению профессора, основными союзниками Америки в этом регионе являются Казахстан, Узбекистан и Индия. Для того чтобы заручиться поддержкой последней – самой главной стране, Зиглер предлагает помочь Нью-Дели выбраться из коронавирусного ада, пишет The National Interest.
К слову, недавно китайское издание заявило, что КНР послала четкий сигнал коллективному Западу о мощи Пекина и Москвы. Военный союз китайского и российского государств грозит стать кошмаром для генералитета Пентагона.

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