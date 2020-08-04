В США раскрыли содержимое таинственных анонимных посылок из Китая

Власти США раскрыли содержимое таинственных посылок, которые некоторые граждане страны получили из Китая.

Недавно японский канал NHK передавал, что жители Японии, а также Соединённых Штатов и Австралии нашли в своих почтовых ящиках странные посылки, внутри которых находились семена. Отправления поступили из КНР, однако адресанты были анонимными.

Сотрудник американского министерства сельского хозяйства Осама эль-Лисси, являющийся замглавы по проверке здоровья животных и растений, рассказал, какие именно семена получили жители 20 штатов страны, передаёт Nation News.

Его аудиообращение появилось на портале ведомства. В нём сказано, что было выявлено в общей сложности 14 типов семян, содержавшихся в посылках.

А именно - горчицы, мяты, шалфея, вьюнка, розы, лаванды, капусты, розмарина, гибискуса и ряда других растений. Информации о цели данных отправлений, однако, пока не поступало.