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В США раскрыли содержимое таинственных анонимных посылок из Китая
04 августа 2020, 14:40 • 51 • В мире
В США раскрыли содержимое таинственных анонимных посылок из Китая. Жители 20 американских штатов, а также Японии и Австралии получили странные почтовые отправления с семенами из КНР. Сотрудник Минсельхоза рассказал, семена каких именно растений содержались в них.
Власти США раскрыли содержимое таинственных посылок, которые некоторые граждане страны получили из Китая.
Недавно японский канал NHK передавал, что жители Японии, а также Соединённых Штатов и Австралии нашли в своих почтовых ящиках странные посылки, внутри которых находились семена. Отправления поступили из КНР, однако адресанты были анонимными.
Сотрудник американского министерства сельского хозяйства Осама эль-Лисси, являющийся замглавы по проверке здоровья животных и растений, рассказал, какие именно семена получили жители 20 штатов страны, передаёт Nation News.
Его аудиообращение появилось на портале ведомства. В нём сказано, что было выявлено в общей сложности 14 типов семян, содержавшихся в посылках.
А именно - горчицы, мяты, шалфея, вьюнка, розы, лаванды, капусты, розмарина, гибискуса и ряда других растений. Информации о цели данных отправлений, однако, пока не поступало.
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