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В США раскрыли планы Кремля по газовому кризису в Европе

13 октября 2021, 14:00  •  94 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Президент страны, по мнению журналистов, увидел золотой шанс для России
Владимир Путин решил по своему усмотрению переписать правила игры на газовом рынке Европы в сложившихся нестабильных условиях ценовых качелей. Об этом пишет Bloomberg. 
Российская сторона решила оказать давление на Евросоюз, чтобы склонить их к отказу от спотового рынка в пользу долгосрочных газовых контрактов с "Газпромом", а также поспособствовать скорейшему запуску "Северного потока – 2", чтобы нарастить объем поставок. 
Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия поможет стабилизировать ситуацию с рекордным ростом цен на газовые фьючерсы в Европе – после этого стоимость контрактов показала сильное падение. 
"Тем не менее, несмотря на то, что Кремль называет Путина энергетическим спасителем Европы, Россия не питает иллюзий по поводу того, что она получит политические уступки от ЕС или ослабит напряженные отношения в результате кризиса", – считают журналисты.
По их заявлению, Россия давно выступает против придания спотовому рынку большего веса в ценообразовании, предпочитая полагаться на менее волатильные долгосрочные контракты, которые могут ограничить некоторую часть непредвиденных доходов при высоких ценах, но обеспечат защиту от снижения цен при их падении. Ведь из-за либерализации европейского газового рынка "Газпром" был вынужден корректировать свои формулы ценообразования, увязав большую часть из них со спотовыми и фьючерсными ценами.

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