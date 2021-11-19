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В США раскрыли план по захвату Крыма: Ключевая роль отведена спецназу - Business Insider

19 ноября 2021, 22:40  •  170 • Политика
США планируют использовать спецназ для диверсионных операций в Крыму, пишет Business Insider. "ССО будут играть центральную роль в ликвидации российских установок A2AD в районе Крымского полуострова", - рассказал американский обозреватель.
Спецназ Вооружённых сил США будет играть ключевую роль в "захвате" Крыма в случае войны с Россией. Такое мнение высказал американский аналитик Ставрос Атламазоглу на страницах издания Business Insider.
Он ссылается на прошедшие недавно крупные военные учения на Гавайях, в которых принимал участие американский военный спецназ. Отмечается, что во время манёвров спецназовцы отрабатывали проникновение в тыл противника с целью создания партизанских отрядов и организации диверсий на стратегически важных объектах.
По словам обозревателя, в ходе войны с Россией за Крым на военный спецназ США будет возложена крайне важная задача - уничтожение береговых средств обороны полуострова. Это необходимо для успешного наступления основных сил.
ССО будут играть центральную роль в ликвидации российских установок A2AD в районе Крымского полуострова и китайских - в регионе Южно-Китайского моря,
- приводит слова американского эксперта Nation News.
Под ССО имеются в виду Силы специальных операций. А под системами A2AD - береговые противокорабельные ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, радиолокационные станции и средства ПВО.
Отмечается, что если системы A2AD не будут уничтожены до наступления основных сил, то они могут свести на нет все преимущества вооружённых авианосцами ВМС и ВВС США. Поэтому американскому спецназу отведена ключевая роль в "захвате" Крыма.

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