В США раскритиковали наш флот с безопасного расстояния

Американское издание Business Insider опубликовало материал, в котором рассказало читателям о громких авариях, произошедших с российскими военными кораблями в последние десятилетия. В частности, авторы статьи вспомнили трагическую гибель подлодки «Курск», пожары на российских верфях, а также серию инцидентов на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».

На основании всех этих случаев был сделан вывод, что корабли российского флота испытывают серьезные проблемы с техобслуживанием. Военный аналитик Брайан Кларк даже заявил изданию, что Россия сейчас не может в полном смысле этого слова выполнить капитальный ремонт многих доставшихся ей от Советского Союза судов по причине того, что не может выпустить для них новые детали на замену старым.

Он также указал на то, что в последние годы выход российских морских судов в дальнее плавание в сопровождении буксиров стал обычным явлением. К примеру, в октябре 2018 года российские боевые корабли также показались в Северной Атлантике в сопровождении буксира.

Это, как ничто иное, считает Business Insider, указывает на наличествующие проблемы военного флота России.