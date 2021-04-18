В США раскритиковали Байдена за выбор предлога для санкций против РФ

Джо Байден. Фото: Doug Mills/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Обоснование Вашингтона ряду высокопоставленных экспертов кажется рискованным

Официальные американские лица в большинстве своем сходятся во мнении, что нужно продолжать санкционные атаки на нашу страну. Однако в их рядах возникли разногласия относительно повода, который Белый дом выбрал в качестве причин для введения очередных рестрикций.



Так, некоторые высокопоставленные американцы считают, что атака хакеров на SolarWinds – плохой предлог для нового удара санкционной дубиной. По крайней мере, такая информация появилась в американской прессе.

Дальновидные политические деятели советовали администрации американского лидера Джо Байдена выбрать другое обоснование для рестрикций. Они указывали на то, что такие действия Вашингтона могут привести к недовольству со стороны других государств. Америка ведет весьма активную и сомнительную деятельность в киберсфере, и на этом фоне зарубежные партнеры могли бы с непониманием отнестись к санкциям из-за "хакерских атак". Такую информацию опубликовала американская газета Wall Street Journal.

В частности, известный профессор из США Томас Рид указал на то, что взлом SolarWinds скорее можно причислить к кибершпионажу, которым занимаются разведывательные службы многих западных держав. Вводить санкционные ограничения за подобные действия эксперту кажется сомнительным.

К слову, китайские партнеры считают, что антироссийские санкции США являются "психологическим террором" против России. В Поднебесной убеждены, что мировое сообщество с недовольством взирает на действия американцев.