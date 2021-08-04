В США расхвалили русскую новинку: Т-14 "Армата" способен противостоять любому танку НАТО

Обозреватель американского политического издания считает, что Т-14 "Армата" способен противостоять любому танку НАТО. В США расхвалили русскую новинку, назвав её самой амбициозной в военной промышленности.

Основной боевой танк Т-14 "Армата" - одна из самых амбициозных новинок русской оборонной промышленности, говорится в статье журнала The National Interest. Читателям напомнили, что впервые его продемонстрировали миру на параде Победы в Москве в 2015 году.

В публикации немало внимания уделяется техническим характеристикам танка. Описываются системы защиты, возможная скорость, маскирующая система, установленная электроника. Автор делает особый акцент на возможностях беспилотной башни с функцией автоматической перезарядки. Членам экипажа не нужно находиться рядом с пушкой. Во время боя они должны быть в бронированной капсуле внутри машины.

Прицелится пушка автоматически, определив расстояние до цели. В Т-14 используются элементы искусственного интеллекта и инновационные алгоритмы, однако решение о выстреле принимается всё равно экипажем или удалённым оператором.

"Обладая лучшими в своём классе характеристиками, Т-14 кажется более чем способным противостоять любому танку НАТО", - расхвалили в США русскую новинку в очередной статье.

Отмечается лишь один недостаток "Арматы". Американцы считают, что русским слишком дорого обходится производство таких танков. По данным автора статьи, стоимость одной единицы составляет четыре миллиона долларов.