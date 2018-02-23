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В США "террорист" угрожал взорвать крупнейшую базу Тихоокеанского флота

23 февраля 2018, 09:39  •  128 • В мире
В штате Вашингтон неизвестный угрожал взрывом на военной базе.
Инцидент произошел на одной из крупнейших баз Тихоокеанского флота США. Сообщается, что охрана Китсап подняла тревогу, так как на территории появился злоумышленник, который угрожал устроить большой взрыв.
"Мужчина подъехал к контрольно-пропускному пункту на черном джипе и заявил, что у него при себе взрывные устройства, - говорится в официальном сообщении. - Злоумышленник пообещал привести их в действие".
Впрочем, как отчитались американские военные, нарушителя задержали, а саперы не нашли ничего взрывоопасного - ни на "террористе", ни в его машине. Отмечается, что после предпринятых мер безопасности ситуация на военной базе находится под контролем.

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