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В США "оправдали" Россию по кибератакам с одной оговоркой
27 июля 2021, 22:35 • 21 • Политика
Минюст США заявил о непричастности России к кибератакам, но тут же выступил с новыми обвинениями в адрес Кремля.
В США нехотя признали, что власти России не причастны к кибератакам на объекты американской инфраструктуры. С заявлением по этому поводу выступил заместитель помощника генпрокурора США Ричард Даунинг.
По его словам, Кремль не имеет отношения к недавним кибератакам на компании и ведомства США. Однако Россия по-прежнему находится во главе списка стран, с территорий которых совершаются кибератаки, тут же добавил представитель Минюста США.
- заявил Ричард Даунинг на слушаниях в Сенате США.
Ранее американские компании и ведомства подверглись целой серии кибератак с целью вымогания денег. Самым громким случаем стал взлом оператора нефтепровода Colonial Pipeline, из-за которого в США появился временный дефицит бензина.
Данная тема даже поднималась президентом США Джо Байденом во время телефонных переговоров с главой России Владимиром Путиным, которые прошли 9 июля. Лидеры договорились вести диалог по поводу борьбы с киберпреступностью.
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