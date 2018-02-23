Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Очевидцы сняли на видео потасовку болельщиков "Спартака" и "Атлет...
Рейтинг Порошенко "ниже плинтуса": Шоколадного короля заменит газовая ...
В США "террорист" угрожал взорвать крупнейшую базу Тихоокеанского флот...
"Полицейский спешит на помощь": В Великобритании полисмен, не умеющий ...
Главная / Политика

В США провели ревизию ядерных арсеналов Вашингтона и Москвы

23 февраля 2018, 03:09  •  162 • Политика
Россия и США полностью соблюдают условия договора об СНВ.
Вашингтон пересчитал количество ядерных боеголовок, имеющихся в арсенале США и России. Государственный департамент заявил, что Москва и Вашингтон выполняют взятые на себя обязательства по договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ)
По данным ведомства за 5 февраля 2018 года, в арсенале США находится 652 готовых к активации носителя для ядерных боезарядов. Что же касается самих ядерных боезарядов, то Вашингтон располагает 1350 ядерными боеголовками. Для сравнения, Россия имеет 527 готовых к работе носителя, а также 1444 ядерных боеголовки к ним.
Напомним, что договор об СНВ был подписан США и Россией в 2018 году. Согласно прописанным в документе условиям, к 2018 году Вашингтон не должен обладать более чем 700 носителями и 1550 боеголовками. Аналогичные условия взяла на себя Москва.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

162
Источник
Похожие новости
22 февраля 2018, 23:54
Пентагон признался, что понятия не имеет, по кому американцы стреляли под Хашшамом
22 февраля 2018, 14:09
Природные богатства Косово и Метохии для «Королевства Албания»?
22 февраля 2018, 20:39
Посол США в России раскрыл свою слабость к блюдам русской кухни

22 февраля 2018, 14:09
Дело Януковича: Суд побоялся второй раз вызывать Порошенко в качестве свидетеля
22 февраля 2018, 14:09
Финляндия предпочла НАТО военный нейтралитет - опрос
23 февраля 2018, 03:09
В США провели ревизию ядерных арсеналов Вашингтона и Москвы
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
19 февраля 2018, 21:09
Пушков рассказал о запрете на поставки двигателей с Украины: "Денег не будет, но главное - насолить"
17 февраля 2018, 07:24
Рады бы повоевать, но Россия не позволит
19 февраля 2018, 08:09
Британцы мечтают о «Прохоровке» на полях Европы
21 февраля 2018, 08:54
Зачем Россия спешно строит новые атомные станции
20 февраля 2018, 23:09
"Одна на Бали зависает, другой - простой и тупой" - Deutsche Welle оскорбила Собчак и Грудинина
17 февраля 2018, 07:24
Республика Беларусь как избыточная структура
18 февраля 2018, 09:24
Захарова поймала Тимошенко на двойных стандартах и откровенном вранье
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.