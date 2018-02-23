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В США провели ревизию ядерных арсеналов Вашингтона и Москвы
23 февраля 2018, 03:09 • 162 • Политика
Россия и США полностью соблюдают условия договора об СНВ.
Вашингтон пересчитал количество ядерных боеголовок, имеющихся в арсенале США и России. Государственный департамент заявил, что Москва и Вашингтон выполняют взятые на себя обязательства по договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ)
По данным ведомства за 5 февраля 2018 года, в арсенале США находится 652 готовых к активации носителя для ядерных боезарядов. Что же касается самих ядерных боезарядов, то Вашингтон располагает 1350 ядерными боеголовками. Для сравнения, Россия имеет 527 готовых к работе носителя, а также 1444 ядерных боеголовки к ним.
Напомним, что договор об СНВ был подписан США и Россией в 2018 году. Согласно прописанным в документе условиям, к 2018 году Вашингтон не должен обладать более чем 700 носителями и 1550 боеголовками. Аналогичные условия взяла на себя Москва.
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