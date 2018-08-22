Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Контактная группа согласовала новое перемирие в Донбассе с 29 августа
Попытка номер 5: Порошенко попробует снова поймать Трампа для встречи
«Тяжкое преступление против Германии»: в Берлине по подозрению в подготовке тера...
Гражданин России попытался вброд переправить группу вьетнамцев в Литву
Главная / В мире

В США против Трампа ввели «музыкальные санкции»

22 августа 2018, 19:09  •  61 • В мире
Солист Aerosmith запретил Трампу использовать песни рок-группы.
Лидер рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер потребовал от президента США Дональда Трампа прекратить использовать песни группы на своих мероприятиях. Соответствующее письмо музыкант отправил на адрес Белого дома, пишет издание Variety со ссылкой на адвоката рок-исполнителя Дину ЛаПолт.
Сообщается, что письмо было отправлено 21 августа после выступления Трампа перед своими сторонниками в штате Западная Виргиния. Во время появления главы государства на мероприятии звучала песня Aerosmith под название «Livin on the Edge».
Музыкант считает, что таким образом Трамп нарушил его авторские права. Адвокат рок-исполнителя утверждает, что политические выступления президента США под песни его клиента создают ложное впечатление о том, что Aerosmith поддерживает Трампа.
Стоит отметить, что это уже второе подобное требование в адрес Дональда Трампа. В 2015 году он использовал песню Aerosmith - Dream On. Тогда юристы смогли доказать, что композиция исполнялась без письменного согласия правообладателя, и его сняли с программы публичных выступлений Трампа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

61
Источник
Похожие новости
22 августа 2018, 09:24
Facebook удалил «подозрительные страницы про Иран и Россию»
22 августа 2018, 12:24
«Инструмент дисциплинирования»: чем грозит Трампу признание виновности Манафорта и Коэна
22 августа 2018, 18:54
Валютный манёвр: Россия готовит ответ на новые санкции США

21 августа 2018, 23:24
«Важный фактор предвыборной агитации»: почему США расширили санкции против РФ и уже заявили о готовности ввести новые
21 августа 2018, 23:39
Украина намерена осуществить рейдерский захват танкера «Механик Погодин»
22 августа 2018, 19:09
В Донбассе введут особый контроль за «школьным перемирием»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
16 августа 2018, 13:39
«Собрались китаец, японец, немец и финн»: Угрозы украинского ведущего приняли за новый анекдот
18 августа 2018, 01:24
Боевики нашли копеечный способ борьбы с самолетами за десятки миллионов долларов
17 августа 2018, 12:24
От Одессы до Солсбери, или Украинский след в деле Скрипалей
18 августа 2018, 23:54
В Киеве зенитная установка после репетиции парада врезалась в бизнес-центр
19 августа 2018, 00:09
Путин и Меркель обсудили ввод миротворцев ООН в Донбасс
17 августа 2018, 05:54
Американский конгрессмен назвал три угрозы США, которые «гораздо страшнее России»
16 августа 2018, 03:54
Госдеп предложил лишь один вариант для беседы о мире в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.