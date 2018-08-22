В США против Трампа ввели «музыкальные санкции»

Лидер рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер потребовал от президента США Дональда Трампа прекратить использовать песни группы на своих мероприятиях. Соответствующее письмо музыкант отправил на адрес Белого дома, пишет издание Variety со ссылкой на адвоката рок-исполнителя Дину ЛаПолт.

Сообщается, что письмо было отправлено 21 августа после выступления Трампа перед своими сторонниками в штате Западная Виргиния. Во время появления главы государства на мероприятии звучала песня Aerosmith под название «Livin on the Edge».

Музыкант считает, что таким образом Трамп нарушил его авторские права. Адвокат рок-исполнителя утверждает, что политические выступления президента США под песни его клиента создают ложное впечатление о том, что Aerosmith поддерживает Трампа.

Стоит отметить, что это уже второе подобное требование в адрес Дональда Трампа. В 2015 году он использовал песню Aerosmith - Dream On. Тогда юристы смогли доказать, что композиция исполнялась без письменного согласия правообладателя, и его сняли с программы публичных выступлений Трампа.