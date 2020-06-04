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В США протестующие подожгли дом с ребёнком. Шеф полиции не смог справиться с эмоциями

04 июня 2020, 02:55  •  71 • В мире
В американском Ричмонде протестующие разбушевались до того, что подожгли дом с ребёнком внутри. Рассказывая о едва не случившейся трагедии, шеф местной полиции не смог справиться с эмоциями, прервав свой доклад длительной паузой.
В США продолжаются массовые беспорядки, охватившие страну после убийства полицейскими афроамериканца. В минувшее воскресенье участники протеста под лозунгом Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение") едва не стали виновниками страшной трагедии в Ричмонде (штат Вирджиния). Там они заблокировали и подожгли дом, внутри которого находился ребёнок. А после этого протестующие пытались не дать проехать к дому пожарной машине.
Спасти малыша удалось полицейским, которые быстро прибыли на место поджога и сумели пробраться в дом. Докладывая об этом, начальник полицейского управления Уильям Смит был настолько потрясён, что в какой-то момент не смог справиться с эмоциями. Голос полицейского задрожал, он отвёл глаза и сделал долгую паузу в докладе.
Фото: скриншот twitter.com/k_wuttt
Затем Смит сумел собраться и завершил свой рассказ, назвав этот инцидент очень серьёзным, а поведение протестующих - неприемлемым и незаконным. Он уточнил, что все участники несанкционированных акций - приезжие, а все беспорядки были специально кем-то организованы.

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