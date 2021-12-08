В США профессору из СССР отказали в работе в Минфине: Байден принял отставку

Уроженка СССР Сауле Омарова не смогла получить пост в Минфине США из-за травли в сенате. Байден отозвал кандидатуру профессора-экономиста.

Американские конгрессмены вынудили уроженку СССР Сауле Омарову отказаться от поста в Минфине США.

Получившая гражданство США и работавшая на дожности советника замминистра финансов при президенте-республиканце Джордже Буше - младшем Омарова подверглась допросу конгрессменов при утверждении на должность руководителя Управления валютного контроля Минфина. Выпусница МГУ, родившаяся в казахском Уральске, профессор Корнеллского университета вынуждена была подать в отставку.

"Я принял просьбу Сауле Омаровой отозвать её кандидатуру на должность главы управления валютного контроля", - говорится в заявлении президента США Джо Байдена, появившемся на сайте Белого дома. Байден отметил, что Омарова "воплотила в жизнь американскую мечту".

В ходе обсуждения в сенате Омарову подвергли травле в худших традициях партсобраний в СССР. Сенатор-республиканец Джон Кеннеди спросил у гражданки США, как к ней обращаться - профессор или "товарищ". Омаровой также припомнили комсомольское прошлое, несмотря на то что она заявила, что члены её семьи "пострадали от коммунизма", передаёт "РИА Новости".