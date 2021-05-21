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В США призвали Вашингтон спасти Украину после запуска "Северного потока-2"

21 мая 2021, 23:30  •  34 • Политика
Фото: Jens Büttner /dpa /www.globallookpress.com
На кону стоит сама государственность Незалежной, сохранить которую можно лишь с вливанием инвестиций из-за потерь доходов от транзита газа
Вашингтон должен не тратить все дипломатические усилия на остановку проекта "Северный поток-2", а уже сейчас вместе с европейскими партнерами подготовить Украину к тому, чтобы она выстояла после запуска балтийского газопровода. Об этом призывают Белый дом Томас Грэм и Джозеф Хаберман в статье в The Hill.
Авторы предупреждают, что для киевского режима час икс наступит уже в 2024 г., когда закончится текущий газовый контракт по транзиту с "Газпромом" и срок полномочий действующего президента США Джо Байдена.
"К тому времени Вашингтон и Брюссель должны сформулировать и воплотить в жизнь экономический пакет, который, в первую очередь, покроет неизбежный дефицит бюджета Украины из-за потери транзитных сборов, чтобы поддержать само функционирование украинского государства", – цитирует американцев "ИноСМИ".
По мнению авторов, такой пакет должен также стать инвестицией в устойчивое развитие Незалежной и помочь властям соборной в борьбе с мздоимством. Успех антикоррупционной кампании является залогом для привлечения долгосрочных финансовых вложений в эту страну.
Кроме того, во спасение государства Штаты и Евросоюз должны поощрять инвестиции в украинский сектор зеленой энергетики, т.к. у Незалежной в данной сфере есть огромный потенциал, в том числе природный. Правда для этого в стране нужно создать соответствующую инфраструктуру. Подобная инициатива сделает бывшую советскую республику "неотъемлемой частью более чистого и устойчивого европейского будущего", говорится в публикации.
"По сравнению с краткосрочными усилиями по остановке "Северного потока-2", такой подход играл бы важную роль для настоящей поддержки жизнеспособности и благополучия Украины", – резюмируют авторы.
Напомним, на фоне сообщений об отказе администрации Байдена вводить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига, о чем накануне уведомила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, неуемные сенаторы-республиканцы снова внесли законопроект, предлагающий наложить рекстрикции против организаций, участвующих в строительстве "СП-2".
К этому хору присоединились и постмайданные деятели. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил, что для американцев является делом чести остановить российский газопровод, т.к. его запуск будет означать провал дипломатии США.

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