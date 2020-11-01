Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Донбасс готов вернуться в состав Украины": Шпионы сдали инсайдера за ...
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
СМИ: российское эмбарго в ответ на санкции ЕС привело к протестам в Польше
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил дейс...
Главная / Политика

В США призвали Вашингтон причинить России новую боль

01 ноября 2020, 18:20  •  264 • Политика
Фото: imago stock&people/ imago stock&people/www.globallookpress.com
Антироссийские санкции не дают должного эффекта
Рестрикции, которые США ввели против России, не работают так, как должны были бы. Однако есть и другие, более жесткие способы надавить на Москву, ими Вашингтон и должен воспользоваться. Об этом заявил политолог Пол Глобл на страницах издания Eurasia Review.
Эксперт считает, что Запад не желает вводить к по-настоящему серьезное эмбарго против России, потому что энергетические ресурсы нашей страны выгодны. Хотя в случае в другими странами в подобных ситуациях, США и Европа от этого не отказываются, отметил журналист отметил.
Глобл полагает, что после выборов президента США, Вашингтон не изменит свою тактику в отношении ограничительных мер, более того, он и вовсе может от них отказаться. Западу будет некогда заниматься рестрикциями против РФ, потому что все внимание США и Европы займет решение проблем, возникших из-за пандемии коронавируса. К тому же, экономические связи стран с Россией заставят бизнес-элиты противостоять шагам, которые могут негативно на них повлиять. Эксперт также пришел к выводу, что США не захотят еще больше ухудшать отношения с Европой из-за ограничительных мер против РФ.
Глобл подчеркнул, что санкции дают результат, когда народ подвергнувшейся рестрикциям страны возмущен, но в России этого нет. Политолог призвал Запад отказаться от договоренностей с Россией там, где это возможно, найдя более комплексный подход к Москве, ограничивая поддержку различных сил, которую оказывают россияне.
Эффективным методом, по его мнению, будет отказ от вида на жительства и долгосрочных виз для россиян. К тому же, иностранные спецслужбы не должны допускать появления российских агентов на своей территории. Подобные шаги, по словам Глобала, причинят России куда больше боли, чем санкции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



264
Источник
Похожие новости
01 ноября 2020, 08:15
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил действующий президент"
01 ноября 2020, 02:45
Греф - часть будущей глобальной войны: О попытке бунта говорят "ОколоКремля"
01 ноября 2020, 10:05
Генерал-полковник, краповый берет: Путин отправил в отставку начальника штаба Нацгвардии
01 ноября 2020, 11:55
Армения объяснила мольбу к России о помощи с конфликтом в Карабахе
01 ноября 2020, 00:55
Глава Крыма Аксёнов о своей отставке: "Уже отправили? Сегодня не собирался"
01 ноября 2020, 15:35
Москва утихомирит Варшаву: чем обернется для России победа Байдена
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 октября 2020, 03:45
Вассерман описал план уничтожения Белоруссии
26 октября 2020, 07:25
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Украине
27 октября 2020, 06:20
Признание террориста: Кто отдал приказ устроить нападение в Хабаровске
29 октября 2020, 23:25
Захарова расквиталась с американским послом за оскорбление России
25 октября 2020, 20:25
"Успехи Хабиба не имеют ничего общего с Россией": Отказ от триколора вновь вызвал критику
26 октября 2020, 07:25
Путин сказал всего два слова кандидатам в президенты США в ответ на оскорбления и обвинения
27 октября 2020, 20:05
«Сепарня, москальня, русня». Галичане в ужасе от итогов местных выборов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.