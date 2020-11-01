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В США призвали Вашингтон причинить России новую боль
01 ноября 2020, 18:20 • 264 • Политика
Антироссийские санкции не дают должного эффекта
Рестрикции, которые США ввели против России, не работают так, как должны были бы. Однако есть и другие, более жесткие способы надавить на Москву, ими Вашингтон и должен воспользоваться. Об этом заявил политолог Пол Глобл на страницах издания Eurasia Review.
Эксперт считает, что Запад не желает вводить к по-настоящему серьезное эмбарго против России, потому что энергетические ресурсы нашей страны выгодны. Хотя в случае в другими странами в подобных ситуациях, США и Европа от этого не отказываются, отметил журналист отметил.
Глобл полагает, что после выборов президента США, Вашингтон не изменит свою тактику в отношении ограничительных мер, более того, он и вовсе может от них отказаться. Западу будет некогда заниматься рестрикциями против РФ, потому что все внимание США и Европы займет решение проблем, возникших из-за пандемии коронавируса. К тому же, экономические связи стран с Россией заставят бизнес-элиты противостоять шагам, которые могут негативно на них повлиять. Эксперт также пришел к выводу, что США не захотят еще больше ухудшать отношения с Европой из-за ограничительных мер против РФ.
Глобл подчеркнул, что санкции дают результат, когда народ подвергнувшейся рестрикциям страны возмущен, но в России этого нет. Политолог призвал Запад отказаться от договоренностей с Россией там, где это возможно, найдя более комплексный подход к Москве, ограничивая поддержку различных сил, которую оказывают россияне.
Эффективным методом, по его мнению, будет отказ от вида на жительства и долгосрочных виз для россиян. К тому же, иностранные спецслужбы не должны допускать появления российских агентов на своей территории. Подобные шаги, по словам Глобала, причинят России куда больше боли, чем санкции.
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