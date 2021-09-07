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В США призвали Байдена отключить свет Путину в подмосковной резиденции

07 сентября 2021, 17:35  •  39 • Политика
Фото: Al Drago - Pool via CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Лидер американцев должен вести по отношению к Москве более жесткую политику, чем все его предшественники
Президенту США Джо Байдену и его администрации нужно действовать жестче по отношению к России и ее лидеру Владимиру Путину. К этому призвал Белый дом экс-сотрудник Госдепа времен президентства Джорджа Буша-младшего, позднее оказывавший влияние на политику Вашингтона при Бараке Обаме, политик Дэвид Крамер в своей статье для Politico.
По его мнению, Штаты не могут добиться сотрудничества с Москвой, а Кремль тем временем продолжает "расшатывать" ситуацию по всему миру.
"На самом деле, наша "ласковая игра" с Путиным играет ему на руку, так как она соответствует его сценарию", – цитирует "Московский комсомолец" американского ястреба.
Крамер перечислил все уже набившие оскомину "деяния" российского лидера, за которые Штаты должны были его наказать, но так этого и не сделали. В частности, он обвинил Путина в ведении гибридной войны против Запада и "прямом вторжении" в другие страны, например, в Грузию и Украину. По словам политика, наш верховный главнокомандующий не хочет видеть рядом с границами России "процветающие демократии", поскольку они могут представлять собой "угрожающую альтернативу авторитарной модели", которую он построил.
"Сегодня я бы посоветовал Байдену не совершать ошибок, допущенных предшественниками, а вместо этого действовать с Россией жестче, ведь именно такие намерения он проявлял в самом начале президентского срока", – заметил автор публикации.
С его точки зрения, Путин несет ответственность за все политические убийства, начиная с Александра Литвиненко и кончая Анной Политковской, и требует от Вашингтона суровых мер. Крамер выразил недовольство как политикой экс-президента Дональда Трампа, так и Джо Байдена. Последнего он раскритиковал за встречные шаги в сторону Москвы.
Напоследок бывший сотрудник Госдепа раздал советы действующей администрации.
"Возможно, Путину нужно испытать отключение электричества за пределами Москвы, где он проживает, или в его дворце на Черном море стоимостью $1,3 млрд", – написал любимую мантру американец.
При этом Крамер, вероятно, забыв о предыдущей сентенции про электричество, добавил, что США не хотят конфронтации в отношениях с Россией, однако нужно "дать отпор злоупотреблениям" лидера РФ.
"Пришло время снять перчатки и заняться активами Путина и его ближайшего окружения. Пора подкрепить наши предупреждения действиями. Я бы хотел, чтобы мы сделали это много лет назад", – подытожил американец.
Добавим, в Москве неоднократно указывали на то, что строящийся на берегу Черного моря объект не имеет никакого отношения к президенту России.

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