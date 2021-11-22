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В США призвали Байдена к жесткому разговору с Украиной

22 ноября 2021, 19:35  •  92 • Политика
Фото: depositphotos.com
Политику пряника пора сменить на кнут
Некоторым американским экспертам надоело, что вашингтонская администрация любезничает с киевским режимом и при этом постоянно продолжает оказывать давление на Москву. Так, аналитик американского издания Politico считает, что такой подход к делу не позволит урегулировать конфликт на юго-востоке Украины.
В своей статье известный журналист Самуэль Чарап заявил, что для стабилизации обстановки в Донбассе необходимо воздействовать на украинские власти, а не на российскую сторону.
Эксперта удивляет, что Вашингтон продолжает придерживаться ранее избранной политики, несмотря на то, что она давно продемонстрировала свою несостоятельность. Америка все так же старается надавить на Россию, а Украине предлагает всевозможные поблажки и помощь.
Чарап уверен, что вашингтонской администрации пора сменить пряник на кнут и начать жесткий разговор с киевскими властями. В первую очередь, их нужно принудить к выполнению минских соглашений. Журналист подчеркнул, что в противном случае решить конфликтную ситуацию на юго-востоке страны невозможно.
К слову, недавно глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров оценил заявление киевских властей о применении американского противотанкового ракетного комплекса Javelin в Донбассе. В Москве уверены, что власти Незалежной хотят устроить провокацию на линии разграничения.

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