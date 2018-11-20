В США признали: русское оружие лучше

В борьбе на рынке вооружений царят и будут царить жёсткие конкурентные условия, где политика лишь обслуживает экономику

Автор:

Покровский Александр

Поводом для признания русского оружия лучшим, нежели американское, стал российский комплекс ПРО/ПВО С-400. «Триумф», как ещё называют эту установку, по всем характеристикам превосходит гордость США – зенитно-ракетный комплекс Patriot Pac-2.

Об этом с печалью поведал американский телеканал CNBC.

Что такое «Пэтриот»?

Что такое Patriot Pac-2? Это одна из модификаций ЗРК «Пэтриот» общей разработки американской компании Raytheon, разработки, которая началась ещё в 1963 году. При этом на вооружение сухопутных войск США комплекс принят лишь 20 лет спустя, в 1982 году!

"Пэтриот". Фото: www.globallookpress.com

Основой боевого деления ЗРК является батарея, состоящая из 4 или из 8 пусковых установок (ПУ) М901 с 4 зенитными управляемыми ракетами МIМ104 на каждой. Кроме того, сюда же входят многофункциональная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой AN/MPQ‑53, пункт управления огнём AN/MSQ‑104, источники энергоснабжения, средства связи, РЭБ, маскировки, технологическое оборудование.

Зенитная управляемая ракета МIМ104 – одноступенчатое изделие, не имеющее крыльев. Система наведения на цель – комбинированная, сочетающее в себе изначальное управление с земли через компьютерный контроль, далее радиолокационные средства наведения и, наконец, на последнем этапе – полуактивное сопровождение цели через саму ракету.

Дальность стрельбы – от 3 до 80 км, максимальная скорость полёта ракеты — 1700 м/с, высота поражения цели – от 60 м до 24 км.