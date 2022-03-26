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В США признали "Лабораторию Касперского" угрозой для нацбезопасности
26 марта 2022, 11:30 • 369 • Политика
Федеральная комиссия по связи США добавила компанию "Лаборатория Касперского" в список угроз национальной безопасности, сообщает Reuters.
"Чёрный список" компаний, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Америки, пополнила теперь "Лаборатория Касперского". Как сообщает Reuters, Федеральная комиссия по связи США добавила её а также китайскую телекоммуникационную компанию в список угроз национальной безопасности.
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